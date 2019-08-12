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Posted 12 августа 2019, 11:55

Published 12 августа 2019, 11:55

Modified 19 августа, 16:28

Updated 19 августа, 16:28

Средний чек в Сибири снизился на 3%. Люди уходят из гипермаркетов

Средний чек в Сибири снизился на 3%. Люди уходят из гипермаркетов

12 августа 2019, 11:55
Фото: 1Mi.
Аналитики зафиксировали снижение среднего чека россиян в магазинах до 546 рублей. Жители страны снижают объем расходов в магазинах.

Подобное значение самое низкое с августа 2018 года. Между тем специалисты рассчитывают на то, что это связанно с сезонным сокращением цен на продукты. На данный момент настало время урожая и цены на овощи и некоторую готовую продукцию идут вниз.

Увеличение средних расходов зафиксировано на Дальнем востоке. В среднем покупатели тратят в местных магазинах 650 рублей. В Западной Сибири средний чек составил 559 рублей и снизился на 3%. В Москве и Санкт-Петербурге он составил 700 рублей.

При этом отмечается снижение продаж в гипермаркетах, в небольших магазинах отмечается рост показателя.

Исследование проведено на основании данных 40 тыс. торговых точек в 220 городах страны. Данные взяты из баз данных о покупках.

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#Александр Мязин#Экономика#Новости#Магазины#Цена
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