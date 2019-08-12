Средний чек в Сибири снизился на 3%. Люди уходят из гипермаркетов

Posted 12 августа 2019, 11:55
Published 12 августа 2019, 11:55
Modified 19 августа, 16:28
Updated 19 августа, 16:28
Подобное значение самое низкое с августа 2018 года. Между тем специалисты рассчитывают на то, что это связанно с сезонным сокращением цен на продукты. На данный момент настало время урожая и цены на овощи и некоторую готовую продукцию идут вниз.
Увеличение средних расходов зафиксировано на Дальнем востоке. В среднем покупатели тратят в местных магазинах 650 рублей. В Западной Сибири средний чек составил 559 рублей и снизился на 3%. В Москве и Санкт-Петербурге он составил 700 рублей.
При этом отмечается снижение продаж в гипермаркетах, в небольших магазинах отмечается рост показателя.
Исследование проведено на основании данных 40 тыс. торговых точек в 220 городах страны. Данные взяты из баз данных о покупках.