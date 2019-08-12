С застройщика Ямальских микрорайонов в Тюмени требует 4,4 млн рублей

В конце июня тюменская фирма «ОкнаОпт» обратилась в арбитраж с требованием взыскать с «Запсибгазпром – Газификация» 4,4 млн рублей долгов по договору подряда. На следующий день, а именно 26 июня, иск суд принял к производству.