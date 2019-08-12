С застройщика Ямальских микрорайонов в Тюмени требует 4,4 млн рублей

Posted 12 августа 2019, 08:21
Published 12 августа 2019, 08:21
Modified 19 августа, 16:28
Updated 19 августа, 16:28
В конце июня тюменская фирма «ОкнаОпт» обратилась в арбитраж с требованием взыскать с «Запсибгазпром – Газификация» 4,4 млн рублей долгов по договору подряда. На следующий день, а именно 26 июня, иск суд принял к производству.
В прошлом месяце состоялось предварительное судебное разбирательство, на котором истец поддержал заявленные требования, а ответчик возражал против их удовлетворения. Рассмотрение дела по существу было назначено на 12 августа. Сегодня заседание отложили до 27 августа.
«ОкнаОпт» изготавливают пластиковые окна, балконы, москитные сетки. Сотрудничает с застройщиками.
Компания-ответчик входит в структуру «Запсибгазпром». Она занималась постройкой Ямальских микрорайонов в Тюмени.