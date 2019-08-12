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Posted 12 августа 2019, 08:21

Published 12 августа 2019, 08:21

Modified 19 августа, 16:28

Updated 19 августа, 16:28

С застройщика Ямальских микрорайонов в Тюмени требует 4,4 млн рублей

С застройщика Ямальских микрорайонов в Тюмени требует 4,4 млн рублей

12 августа 2019, 08:21
Фото: 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Арбитражный суд Тюменской области сегодня, 12 августа, отложил судебное разбирательство с участием застройщика Ямальских микрорайонов. С компании требуют 4,4 млн рублей задолженности.

В конце июня тюменская фирма «ОкнаОпт» обратилась в арбитраж с требованием взыскать с «Запсибгазпром – Газификация» 4,4 млн рублей долгов по договору подряда. На следующий день, а именно 26 июня, иск суд принял к производству.

В прошлом месяце состоялось предварительное судебное разбирательство, на котором истец поддержал заявленные требования, а ответчик возражал против их удовлетворения. Рассмотрение дела по существу было назначено на 12 августа. Сегодня заседание отложили до 27 августа.

«ОкнаОпт» изготавливают пластиковые окна, балконы, москитные сетки. Сотрудничает с застройщиками.

Компания-ответчик входит в структуру «Запсибгазпром». Она занималась постройкой Ямальских микрорайонов в Тюмени.

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#Радик Енчу#Экономика#Тюмень#Эксклюзив#Новости#Дела судебные#Запсибгазпром
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