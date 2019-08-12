Как не стать жертвой мошенников при аренде квартиры в Тюмени

Posted 12 августа 2019, 08:14
Published 12 августа 2019, 08:14
Modified 19 августа, 16:27
Updated 19 августа, 16:27
Тюмень довольно привлекательный город для трудовой миграции, так на недавнем отчете глава города Руслан Кухарук заявил, что прирост населения города в 2018 году связан с мигрантами — 14,7 тысяч человек. Тогда как общий прирост всего 20,3 тысячи человек.
Город привлекает перспективой хорошей зарплаты, а также комфортным проживанием, его не раз признавали лучшим по этим показателям.
Но кроме того, летом в Тюмень приезжают абитуриенты для поступления в учебные заведения. При этом едут не только из области, но и из соседних регионов.
Работников и абитуриентов объединяет желание найти жилье в Тюмени. Предложения не заставляют себя ждать. Квартиры, пансионы и другие варианты жилья есть на сайтах риелторов, объявлениях на улице. Но как оказывается, без проблем снять жилье не всегда получается.
Первостепенно будущих квартиросъёмщиков привлекает невысокая цена услуги. Так, одно агентство за определенную сумму готово продать список номеров собственников, а другие сдают квартиры без ведома хозяев.
Недавно от рук нечестных агентов, пострадал тоболяк Алексей Николаев
«Я приехал в Тюмень по рабочим делам, мне срочно нужна была квартира. Самостоятельно я найти её не смог. Обратился за помощью и оказался в руках мошенников. Сначала меня проконсультировали. Через час позвонили, назначили встречу. Потом позвонили еще раз и сказали, что на данное жилье много желающих, чтобы оставить квартиру за мной — попросили предоплату. Взамен агент пообещал выслать фотографию своего паспорта. Речь была настолько убедительна, что я не почувствовал подвоха. Фотографию я так и не дождался. В итоге остался без денег и крыши над головой. Номера сразу стали недоступны, а соцстранички заблокировались. Понимаю, что обращаться куда-либо бесполезно».
А жительница Ялуторовска Ирина Рязанова искала квартиру для своей дочери — студентки.
Схема мошенников была другой.
« Мне предложили купить список адресов за 4000 рублей, уверяя, что хоть один из них нам приглянется, благо, что моя бдительность в данной ситуации мне помогла».
Ирина Рязанова перед тем как заплатить, смогла проверить предлагаемые варианты жилья и оказалось, что квартиры находились в нежилых помещениях.
Один из тюменских риелторов прокомментировал «Нашему городу» ситуацию на рынке съемного жилья.
Из разговора с Евгением Затворницким, мы выяснили, что бывают агентства недвижимости и информационные агентства. А также узнали разницу и схему их работы.
Задача мошенника — получить денежные средства до фактического оказания услуги. Задача добросовестного агентства недвижимости — сначала заселить клиента. Так, информационные агентства лишь оказывают информационную деятельность.
«Таких агентств очень много. А люди не становятся в этой сфере умнее, разве что чуть осведомлённее, поэтому тут играет не только невысокая стоимость услуг, но и совокупность всех факторов. Услуга настоящего агента стоит дороже. Например, если аренда квартиры 20 тысяч, то 50 — 70% от стоимости аренды, клиент платит агенту. Но из-за мошенников, обращения в зарегистрированные агентства по сравнению с прошлым годом снизились».
У нас в стране нет никакой законодательной базы. Информационные агентства, по сути, не обманывают никого. Люди сами подписывают договор на оказание информационных услуг. А со стороны закона — Вы сами виноваты, что подписали документ, не убедившись в его подлинности — прокомментировал Евгений.
Чтобы предостеречь будущих квартиросъемщиков, мы обратились за комментарием к президенту объединения риелторов Тюмени, Ирине Яременко.
«Нужно обращать внимание на то, сколько лет агентство находится на рынке недвижимости, почитать отзывы, а также посмотреть входит ли в общественную организацию [объединение риелторов]. Читайте договор и ни в коем случае не передавайте деньги без договора» — обратилась к тюменцам Яременко.
К сожалению, на 100% никого нельзя уберечь от махинаций самозванцев. Пока будет спрос на жилье — будут действовать и лже-агенты. В случае, если же вы все-таки попались на уловки мошенников, следует обратиться в правоохранительные органы и Роспотребнадозр, а также, чтобы предостеречь других — дать максимальную огласку в интернете о деятельности псевдособственников.