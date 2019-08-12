Как не стать жертвой мошенников при аренде квартиры в Тюмени

«Я приехал в Тюмень по рабочим делам, мне срочно нужна была квартира. Самостоятельно я найти её не смог. Обратился за помощью и оказался в руках мошенников. Сначала меня проконсультировали. Через час позвонили, назначили встречу. Потом позвонили еще раз и сказали, что на данное жилье много желающих, чтобы оставить квартиру за мной — попросили предоплату. Взамен агент пообещал выслать фотографию своего паспорта. Речь была настолько убедительна, что я не почувствовал подвоха. Фотографию я так и не дождался. В итоге остался без денег и крыши над головой. Номера сразу стали недоступны, а соцстранички заблокировались. Понимаю, что обращаться куда-либо бесполезно».