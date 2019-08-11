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Posted 11 августа 2019, 04:21

Published 11 августа 2019, 04:21

Modified 19 августа, 16:27

Updated 19 августа, 16:27

В Тюмени пропал без вести 12-летний мальчик

В Тюмени пропал без вести 12-летний мальчик

11 августа 2019, 04:21
Фото: 1Mi.
Сюжет
Подростки
В областной столице 8 августа 12-летний подросток ушел из дома погулять во дворе, и не вернулся домой ночевать.

Волонтеры, которые занимаются поисками пропавших детей в Тюмени рассказали, что ребенок около 14 часов вышел из своего дома, расположенного по улице Пермякова, 7а, и пропал без вести.

Подросток был одет в олимпийку серого цвета, штаны того же цвета, чёрные мокасины с белой подошвой. Примера мальчика: родинка над губой слева, рост 146 сантиметров, глаза серые.

По словам родителей пропавшего, в день исчезновения мальчик гулял с друзьями из этого же двора. В какой-то момент к ним подошли еще около десяти незнакомых детей, они гуляли вместе, однако, когда все дворовые засобирались домой, пропавший без вести подросток ушел с незнакомыми ребятами.

Подростка объявили в розыск. Его поисками занимались сотрудники полиции, родители и волонтеры. Пропавшего удалось найти на следующий день на улице Энергетиков.

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#Наиль Каримов#Происшествия#Тюмень#Новости#Тюменская область#Подростки#Пропавшие без вести
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