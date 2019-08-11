В Тюмени пропал без вести 12-летний мальчик

По словам родителей пропавшего, в день исчезновения мальчик гулял с друзьями из этого же двора. В какой-то момент к ним подошли еще около десяти незнакомых детей, они гуляли вместе, однако, когда все дворовые засобирались домой, пропавший без вести подросток ушел с незнакомыми ребятами.