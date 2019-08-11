В Тюмени пропал без вести 12-летний мальчик

Posted 11 августа 2019, 04:21
Published 11 августа 2019, 04:21
Modified 19 августа, 16:27
Updated 19 августа, 16:27
Волонтеры, которые занимаются поисками пропавших детей в Тюмени рассказали, что ребенок около 14 часов вышел из своего дома, расположенного по улице Пермякова, 7а, и пропал без вести.
Подросток был одет в олимпийку серого цвета, штаны того же цвета, чёрные мокасины с белой подошвой. Примера мальчика: родинка над губой слева, рост 146 сантиметров, глаза серые.
По словам родителей пропавшего, в день исчезновения мальчик гулял с друзьями из этого же двора. В какой-то момент к ним подошли еще около десяти незнакомых детей, они гуляли вместе, однако, когда все дворовые засобирались домой, пропавший без вести подросток ушел с незнакомыми ребятами.
Подростка объявили в розыск. Его поисками занимались сотрудники полиции, родители и волонтеры. Пропавшего удалось найти на следующий день на улице Энергетиков.