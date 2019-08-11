Тюменская прокуратура подала в суд на местный расчетно-информационный центр

В связи с этим прокуратура внесла в адрес гендиректора ТРИЦ представление об устранении нарушений и подала в суд на расчетно-информационный центр. В ТРИЦ, в свою очередь, заявили, что закон об обращениях граждан на них не распространяется. Суд с этим не согласился и признал прокурорское представление законным и обоснованным.