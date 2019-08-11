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Posted 11 августа 2019, 08:00

Published 11 августа 2019, 08:00

Modified 19 августа, 16:27

Updated 19 августа, 16:27

Тюменская прокуратура подала в суд на местный расчетно-информационный центр

Тюменская прокуратура подала в суд на местный расчетно-информационный центр

11 августа 2019, 08:00
Фото: 1Mi.
Сюжет
Суд
На Тюменский расчетно-информационный центр (ТРИЦ) подали в суд. Это сделала прокуратура региона из-за нарушения сроков обращений граждан.

В надзорном ведомстве рассказали, что расчетно-информационный центр нарушил законодательство и рассматривал обращения граждан более установленных 30 дней со дня регистрации. Поводом для иска стали жалобы тюменцев, один из которых подал обращение в ТРИЦ о проведении перерасчета, исправления ошибки по начисленным платежам за жилищно-коммунальные услуги, однако в установленный законом срок обращение так и не было рассмотрено.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес гендиректора ТРИЦ представление об устранении нарушений и подала в суд на расчетно-информационный центр. В ТРИЦ, в свою очередь, заявили, что закон об обращениях граждан на них не распространяется. Суд с этим не согласился и признал прокурорское представление законным и обоснованным.

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