Почти 600 тюменцев высказались об обустройстве пешеходных переходов в городе

Тюменцам предлагают обсудить не только свою безопасность при формировании сети переходов, но и общие элементы композиции и планировки объектов. Мнение жителей областной столицы важно, потому что пешеходные переходы в городе являются важной частью дорожно-транспортной инфраструктуры и входят в план благоустройства и создания комфортной городской среды.