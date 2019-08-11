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Posted 11 августа 2019, 13:00

Published 11 августа 2019, 13:00

Modified 19 августа, 16:27

Updated 19 августа, 16:27

Почти 600 тюменцев высказались об обустройстве пешеходных переходов в городе

Почти 600 тюменцев высказались об обустройстве пешеходных переходов в городе

11 августа 2019, 13:00
Фото: 1Mi.
На региональном портале «Тюмень — наш дом!» проходит опрос жителей областной столицы об обустройстве пешеходных переходов в городе. Высказать свое мнение и предложить идеи можно до 17 августа. К настоящему моменту по вопросу высказались уже 577 человек.

Тюменцам предлагают обсудить не только свою безопасность при формировании сети переходов, но и общие элементы композиции и планировки объектов. Мнение жителей областной столицы важно, потому что пешеходные переходы в городе являются важной частью дорожно-транспортной инфраструктуры и входят в план благоустройства и создания комфортной городской среды.

Стоит отметить, что в Тюменской области во всех муниципальных образованиях жителей привлекают к обсуждению вопросов, касающихся улучшения инфраструктуры.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Пешеходный переход
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