Почти 600 тюменцев высказались об обустройстве пешеходных переходов в городе

Posted 11 августа 2019, 13:00
Published 11 августа 2019, 13:00
Modified 19 августа, 16:27
Updated 19 августа, 16:27
Тюменцам предлагают обсудить не только свою безопасность при формировании сети переходов, но и общие элементы композиции и планировки объектов. Мнение жителей областной столицы важно, потому что пешеходные переходы в городе являются важной частью дорожно-транспортной инфраструктуры и входят в план благоустройства и создания комфортной городской среды.
Стоит отметить, что в Тюменской области во всех муниципальных образованиях жителей привлекают к обсуждению вопросов, касающихся улучшения инфраструктуры.