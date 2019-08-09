Минтранс рекомендовал Utair снизить рост перевозок пассажиров

Росавиация отмечает, что за первые полгода Utair перевезла 3,7 млн пассажиров. Этот показатель выше уровня 2018 года на 2,3%. Загрузка самолетов увеличилась до 81%. Бизнес-план организации на 2019 год предполагает увеличение пассажиро-километров на 15%.