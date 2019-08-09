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Posted 9 августа 2019, 11:06

Published 9 августа 2019, 11:06

Modified 19 августа, 16:26

Updated 19 августа, 16:26

Минтранс рекомендовал Utair снизить рост перевозок пассажиров

Минтранс рекомендовал Utair снизить рост перевозок пассажиров

9 августа 2019, 11:06
Фото: 1Mi.
В Минтрансе рекомендовали авиакомпании Utair ограничить рост перевозок пассажиров. Данный вопрос обсуждался в правительстве 2 августа.

По информации двух собеседников РБК, Utair рекомендовали ограничить рост продажи билетов и не демпинговать. Предполагается, что подобная мера позволит избежать ситуации произошедшей «Трансаэро». Незадолго до банкротства авиакомпания организовала распродаже билетов в 2015 году.

Росавиация отмечает, что за первые полгода Utair перевезла 3,7 млн пассажиров. Этот показатель выше уровня 2018 года на 2,3%. Загрузка самолетов увеличилась до 81%. Бизнес-план организации на 2019 год предполагает увеличение пассажиро-километров на 15%.

Общий долг авиаперевозчика составляет 75 млрд рублей. В мае руководство Utair предложило оплачивать кредиты на 31 млрд под 0,01% годовых. Основные кредиторы - Сбербанк и «Траст».

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#Александр Мязин#Политика#Новости#Пассажиры#Перевозки#Utair
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