Минтранс рекомендовал Utair снизить рост перевозок пассажиров

Posted 9 августа 2019, 11:06
Published 9 августа 2019, 11:06
Modified 19 августа, 16:26
Updated 19 августа, 16:26
По информации двух собеседников РБК, Utair рекомендовали ограничить рост продажи билетов и не демпинговать. Предполагается, что подобная мера позволит избежать ситуации произошедшей «Трансаэро». Незадолго до банкротства авиакомпания организовала распродаже билетов в 2015 году.
Росавиация отмечает, что за первые полгода Utair перевезла 3,7 млн пассажиров. Этот показатель выше уровня 2018 года на 2,3%. Загрузка самолетов увеличилась до 81%. Бизнес-план организации на 2019 год предполагает увеличение пассажиро-километров на 15%.
Общий долг авиаперевозчика составляет 75 млрд рублей. В мае руководство Utair предложило оплачивать кредиты на 31 млрд под 0,01% годовых. Основные кредиторы - Сбербанк и «Траст».