Дату сноса одного из самых знаменитых тюменских долгостроев перенесли

Posted 9 августа 2019, 06:35
Published 9 августа 2019, 06:35
Modified 19 августа, 16:26
Updated 19 августа, 16:26
Об этом заявил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства (ГУС) Сергей Шустов. По его словам, ситуация с этим долгостроем, который ранее Калининский районный суд Тюмени признал «самовольной постройкой», будет такой же, как по дому на улицах Ленина-Кирова.
Сергей Шустов пояснил, что решение по сносу есть, однако перед началом работ необходимо разработать проектную документацию, пройти достоверность сметной стоимости, выделить средства и заключить все требуемые контракты.
Застройщиком данного здания выступило ООО «Проектно-строительная компания «Континент». Многоэтажный дом, который так и не был достроен, в марте текущего года суд областной столицы признал «самовольной постройкой» и обязал город снести его.