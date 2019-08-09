Дату сноса одного из самых знаменитых тюменских долгостроев перенесли

Об этом заявил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства (ГУС) Сергей Шустов. По его словам, ситуация с этим долгостроем, который ранее Калининский районный суд Тюмени признал «самовольной постройкой», будет такой же, как по дому на улицах Ленина-Кирова.