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Posted 9 августа 2019, 06:35

Published 9 августа 2019, 06:35

Modified 19 августа, 16:26

Updated 19 августа, 16:26

Дату сноса одного из самых знаменитых тюменских долгостроев перенесли

Дату сноса одного из самых знаменитых тюменских долгостроев перенесли

9 августа 2019, 06:35
Фото: 1Mi.
В текущем году работы по сносу многоэтажного долгостроя, расположенного на перекрестке улиц Герцена и Камышинская в Тюмени производится не будут.

Об этом заявил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства (ГУС) Сергей Шустов. По его словам, ситуация с этим долгостроем, который ранее Калининский районный суд Тюмени признал «самовольной постройкой», будет такой же, как по дому на улицах Ленина-Кирова.

Сергей Шустов пояснил, что решение по сносу есть, однако перед началом работ необходимо разработать проектную документацию, пройти достоверность сметной стоимости, выделить средства и заключить все требуемые контракты.

Застройщиком данного здания выступило ООО «Проектно-строительная компания «Континент». Многоэтажный дом, который так и не был достроен, в марте текущего года суд областной столицы признал «самовольной постройкой» и обязал город снести его.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Снос домов#Долгострои
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