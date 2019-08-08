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Posted 8 августа 2019, 06:55

Published 8 августа 2019, 06:55

Modified 19 августа, 16:25

Updated 19 августа, 16:25

Тюменец получил 4,5 года колонии за мошенничество в Улан-Удэ

Тюменец получил 4,5 года колонии за мошенничество в Улан-Удэ

8 августа 2019, 06:55
Фото: 1Mi.
Житель города Тюмени ближайшие 4,5 года проведет в колонии за то, что звонил жителям Улан-Удэ по телефону и зарабатывал деньги обманом.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте прошлого года тюменец позвонил пожилой женщине из Улан-Удэ и, изменив голос, представился ее внуком и сообщил о том, что попал в полицию, избив человека.

Позже женщине поступил звонок от того же мошенника, который опять изменил голос и на этот раз представился сотрудником полиции. Лже-следователь рассказал пенсионерке, что ее внук избил человека, и для его освобождения от уголовной ответственности необходимо 150 тыс. рублей. Деньги нужно было передать водителю такси. Жительница Улан-Удэ так и сделала.

Месяц спустя тюменец позвонил еще одной женщине из Улан-Удэ и, представившись ее сыном, рассказал, что попал в полицию, избив человека. Затем злоумышленник, опять изменив голос, представился следователем полиции, и сказал, что для освобождения ребенка от уголовной ответственности необходимо перевести ему 100 тыс. рублей.

Таких денег у женщины не оказалось, злоумышленник, узнав об этом, согласился на перевод в 30 тыс. рублей.

В пресс-службе Советского районного суда пояснили, что подсудимый вину признал в полном объеме.

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#Наиль Каримов#Происшествия#Тюмень#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Улан-Удэ
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