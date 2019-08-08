Тюменец получил 4,5 года колонии за мошенничество в Улан-Удэ

Posted 8 августа 2019, 06:55
Published 8 августа 2019, 06:55
Modified 19 августа, 16:25
Updated 19 августа, 16:25
Из материалов уголовного дела следует, что в марте прошлого года тюменец позвонил пожилой женщине из Улан-Удэ и, изменив голос, представился ее внуком и сообщил о том, что попал в полицию, избив человека.
Позже женщине поступил звонок от того же мошенника, который опять изменил голос и на этот раз представился сотрудником полиции. Лже-следователь рассказал пенсионерке, что ее внук избил человека, и для его освобождения от уголовной ответственности необходимо 150 тыс. рублей. Деньги нужно было передать водителю такси. Жительница Улан-Удэ так и сделала.
Месяц спустя тюменец позвонил еще одной женщине из Улан-Удэ и, представившись ее сыном, рассказал, что попал в полицию, избив человека. Затем злоумышленник, опять изменив голос, представился следователем полиции, и сказал, что для освобождения ребенка от уголовной ответственности необходимо перевести ему 100 тыс. рублей.
Таких денег у женщины не оказалось, злоумышленник, узнав об этом, согласился на перевод в 30 тыс. рублей.
В пресс-службе Советского районного суда пояснили, что подсудимый вину признал в полном объеме.