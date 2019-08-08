Тюменец получил 4,5 года колонии за мошенничество в Улан-Удэ

Позже женщине поступил звонок от того же мошенника, который опять изменил голос и на этот раз представился сотрудником полиции. Лже-следователь рассказал пенсионерке, что ее внук избил человека, и для его освобождения от уголовной ответственности необходимо 150 тыс. рублей. Деньги нужно было передать водителю такси. Жительница Улан-Удэ так и сделала.