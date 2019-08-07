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Posted 7 августа 2019, 06:39

Published 7 августа 2019, 06:39

Modified 19 августа, 16:24

Updated 19 августа, 16:24

В Тюмени открылась новая школа на 2,4 тыс. учеников

В Тюмени открылась новая школа на 2,4 тыс. учеников

7 августа 2019, 06:39
Фото: 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
В областной столице сдали в эксплуатацию новый корпус школы № 65, расположенной по улице Бориса Житкова. Образовательное учреждение начали строить еще 2017 году.

Площадь школы составляет почти 21 тыс. квадратных метров. Само здание спроектировано с набором современных помещений, технологий и оборудования. В этом году за парты в эту школу сядут 556 первоклассников (17 классов).

В школе находится спортзал, лаборатории, специализированные классы химии, биологии и информатики, классы по деревообработке, металлообработке, домоводству, кулинарии, а также гимнастический и актовые залы, столовая на 400 мест.

По словам директора школы Оксаны Фокиной, ребята будут учится в две смены. Правда в департаменте образования Тюменской области пояснили, что это не классические две смены, а так называемое «гибкое расписание», когда разные классы начинают учится постепенно в течение дня приходя на уроки не в одно время. Таким образом, заверили в ведомстве, никто из детей не будет учиться допоздна.

Также в департаменте отметили что школа построена в рамках нацпроекта — «образование».

Несмотря на то, что образовательное учреждение сдали в эксплуатацию менее месяца назад, оно уже укомплектовано кадрами. Помимо педагогов из Тюмени в школе будут работать учителя из Кургана, Челябинска и Омска.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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