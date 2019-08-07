В Тюмени открылась новая школа на 2,4 тыс. учеников

По словам директора школы Оксаны Фокиной, ребята будут учится в две смены. Правда в департаменте образования Тюменской области пояснили, что это не классические две смены, а так называемое «гибкое расписание», когда разные классы начинают учится постепенно в течение дня приходя на уроки не в одно время. Таким образом, заверили в ведомстве, никто из детей не будет учиться допоздна.