В Тюмени открылась новая школа на 2,4 тыс. учеников

Posted 7 августа 2019, 06:39
Published 7 августа 2019, 06:39
Modified 19 августа, 16:24
Updated 19 августа, 16:24
Площадь школы составляет почти 21 тыс. квадратных метров. Само здание спроектировано с набором современных помещений, технологий и оборудования. В этом году за парты в эту школу сядут 556 первоклассников (17 классов).
В школе находится спортзал, лаборатории, специализированные классы химии, биологии и информатики, классы по деревообработке, металлообработке, домоводству, кулинарии, а также гимнастический и актовые залы, столовая на 400 мест.
По словам директора школы Оксаны Фокиной, ребята будут учится в две смены. Правда в департаменте образования Тюменской области пояснили, что это не классические две смены, а так называемое «гибкое расписание», когда разные классы начинают учится постепенно в течение дня приходя на уроки не в одно время. Таким образом, заверили в ведомстве, никто из детей не будет учиться допоздна.
Также в департаменте отметили что школа построена в рамках нацпроекта — «образование».
Несмотря на то, что образовательное учреждение сдали в эксплуатацию менее месяца назад, оно уже укомплектовано кадрами. Помимо педагогов из Тюмени в школе будут работать учителя из Кургана, Челябинска и Омска.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года