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Posted 7 августа 2019, 06:57

Published 7 августа 2019, 06:57

Modified 19 августа, 16:24

Updated 19 августа, 16:24

Более 2 тыс. тюменцев переселят из аварийных домов к 2025 году

Более 2 тыс. тюменцев переселят из аварийных домов к 2025 году

7 августа 2019, 06:57
Фото: 1Mi.
Власти Тюменской области собираются потратить 1,9 млрд рублей на снос аварийных и ветхих домов и на расселение их жильцов. В рамках программы условия проживания улучшат 2,3 тыс. человек.

В Тюмени в рамках постановления правительства расселят 192 ветхих и аварийных дома, в Тобольске девять домов, в Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Вагайском, Ишимском, Сладковском, Тобольском, Тюменском, а также в Уватском районе - еще девять домов.

Несмотря на то, что в сроках реализации программы указаны года с 2019 по 2025, финансирование будет осуществляться лишь до 2024 года. В текущем году из бюджета на реализацию программы направят 22,5 млн рублей, еще 66,7 млн рублей потратят в 2020 году, в 2021 году - 167,5 млн рублей, в 2022 - 1,2 млрд рублей, 227 млн рублей в 2023 году и 194 млн рублей в 2024 году.

Заказчиком программы является Главное управление строительства Тюменской области.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Аварийное жилье#Ветхое жилье
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