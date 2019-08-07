Более 2 тыс. тюменцев переселят из аварийных домов к 2025 году

Несмотря на то, что в сроках реализации программы указаны года с 2019 по 2025, финансирование будет осуществляться лишь до 2024 года. В текущем году из бюджета на реализацию программы направят 22,5 млн рублей, еще 66,7 млн рублей потратят в 2020 году, в 2021 году - 167,5 млн рублей, в 2022 - 1,2 млрд рублей, 227 млн рублей в 2023 году и 194 млн рублей в 2024 году.