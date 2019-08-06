Проект 21 века: в Волгограде построят долгожданную объездную дорогу

- Там у нас будет достаточно серьезный мостовой переход через Волго-Донской канал. Cегодня через этот канал есть три мостовых перехода, но все они с нагрузкой до 18 тонн. Когда в рамках обхода Волгограда будет проведена реконструкция моста, это позволит разгрузить весь юг Волгограда от большегрузного транспорта, то есть весь транзитный транспорт больше не будет заезжать в Красноармейский район, там не будет больше создаваться пробок, - рассказал изданию председатель областного комитета транспорта Анатолий Васильев.