Проект 21 века: в Волгограде построят долгожданную объездную дорогу

Posted 6 августа 2019, 08:11
Published 6 августа 2019, 08:11
Modified 20 октября 2022, 03:51
Updated 20 октября 2022, 03:51
Как сообщают «НовостиВолгограда.ру», долгожданную объездную дорогу Волгограда начнут прокладывать уже осенью 2019 года. Приступить к работам позволяет положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию первого объекта – участка протяженностью 12,2 км.
Весь масштабный проект – строительство объездной трассы протяженностью 71,4 км – будет реализован в три этапа. На первом региональную автодорогу Волгоград–Котельниково предполагается соединить с двумя федеральными трассами – Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте, а также с городской улицей 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе.
Итак, в скором времени Упрдор Москва – Волгоград определит подрядную организацию, которой доверят строить четырехполосную бетонную дорогу длиной 12,144 км. Ввод в эксплуатацию этого участка намечен на 2024 год.
Согласно проекту, появятся три транспортных развязки. Одна свяжет трассу Р-22 «Каспий» и улицу 40 лет ВЛКСМ, вторая – выведет автомобильный поток на подъездную дорогу к Элисте, а третья – на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково.
В составе последней транспортной развязки запланировано строительство моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК).
- Там у нас будет достаточно серьезный мостовой переход через Волго-Донской канал. Cегодня через этот канал есть три мостовых перехода, но все они с нагрузкой до 18 тонн. Когда в рамках обхода Волгограда будет проведена реконструкция моста, это позволит разгрузить весь юг Волгограда от большегрузного транспорта, то есть весь транзитный транспорт больше не будет заезжать в Красноармейский район, там не будет больше создаваться пробок, - рассказал изданию председатель областного комитета транспорта Анатолий Васильев.
Это ключевой объект строительства I этапа Обхода Волгограда. Общая протяженность нового сооружения вместе с эстакадной частью составит 1,3 км. Длина самого моста – 358 метров.
Как проинформировали в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, основа конструкции будет выполнена из металла, а дорожное покрытие – из асфальтобетона. Предусмотрен демпфер, гасящий колебания, которые могут быть вызваны внешними факторами. Это придаст мосту дополнительную надежность.
Дорога через него будет иметь 4 полосы движения, по две в обе стороны. Это позволит разгрузить существующий мост через ВДСК в Красноармейском районе Волгограда, равномерно распределив транспортные потоки, а в дальнейшем приступить к масштабному обновлению старого сооружения. Стоит отметить, что при проектировании нового моста были учтены все требования администрации Волго-Донского канала, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск судов.
Строительство I этапа снимает необходимость для большегрузов, направляющихся из Элисты, Астрахани и со стороны Котельниково, заезжать в южную часть города для пересечения Волго-Донского судоходного канала.
Таким образом, новый мост через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК) поможет равномерно распределить транспортные потоки. В результате тема пробок уйдет в прошлое.
Для безопасности дорожного движения на первом участке Обхода Волгограда установят металлическое осевое барьерное ограждение и сплошное электроосвещение. По информации облкомтранса, проектом предусмотрен монтаж фонарей на общей протяженности 26,5 км.
А еще для комфорта водителей будут построены две площадки отдыха. Кроме того, для нужд фермеров на участке появятся два скотопрогона.
Объект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Вся новая дорога протяженностью 71,4 км пройдет через Светлоярский и Городищенский районы, соединит трассу Р-22 «Каспий» (северное и южное направления) и ряд других федеральных и региональных автодорог, обеспечив беспрепятственный проезд транзита по ключевым транспортным маршрутам.
Обход Волгограда станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг». Он свяжет субъекты РФ со странами Каспийского бассейна, снизит нагрузку на городскую дорожную сеть и улучшит транспортную обстановку на федеральных трассах.
«К реализации обхода Волгограда мы приступили намного раньше намеченного срока, - отметил начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин. - Объект был внесен в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения распоряжением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в январе 2018 года. И благодаря принятым решениям и тесному взаимодействию Росавтодора и Администрации Волгоградской области процесс претворения проекта в жизнь удалось максимально ускорить».
Такое мнение высказывают не только волгоградские водители, но и «безлошадные» горожане.
-Уж скорее бы построили эту дорогу, а то из-за этих фур, которые въезжают в наш город, дороги постоянно переполненные, загазованность такая, что дышать нечем, – надеется жительница Красноармейского района Зоя Михайловна.
-Думаю, тогда большегрузы перестанут убивать городские дороги. Давно пора их пускать в обход. И для дальнобойщиков улучшатся условия, и нам, местным автолюбителям, из-за того, что будет просторнее, станет легче передвигаться, – сказал водитель с 10-летним стажем Семен Павлов.
- Жду, что объездная дорога избавит нас от вечных пробок, которые создают фуры. Конечно, надо еще набраться терпения и дождаться, когда появиться новая трасса. Но это того стоит, – выразил свое мнение пожилой волгоградец Петр Иванович, которому приходится на своей «Ладе» нередко стоять в пробках, добираясь на дачу за городом.
На самом деле дальнобойщикам не нравится заезжать в город, и они тоже с нетерпением ждут обхода Волгограда, особенно первого его участка.
- Если ехать из Саратова, то попасть в Элисту или Астрахань можно только через город. А здесь постоянные светофоры, какие-то другие остановки – тратится бензин и ломаются тормоза. Да и перегруженные фуры бьют городские дороги. Обход эту проблему снимет. А новый мост через ВДСК избавит от пробок, в которых Красноармейский район стоит в часы пик,– считает индивидуальный предприниматель Игорь Соловьев из Волжского.
Председатель областного отделения «Движения автомобилистов России» Армен Оганесян отметил значимость обхода Волгограда. Он пояснил нашему изданию, что сейчас водителям приходится делать крюк в 200-250 километров, либо въезжать в городскую черту Волгограда.
- В результате ухудшается экология, осложняется транспортная ситуация. Все это негативно влияет на состояние экономики, на благосостояние жителей. Так что создание обхода является крайне важным стратегическим решением. Могу сказать, что в результате реализации этого проекта в Волгограде на 70% будет решена проблема плохих дорог, потому что фуры по 100-150 тонн просто перестанут въезжать в город. Соответственно, те дороги, которые у нас в городе будут ремонтировать, сохранятся надолго, — говорит Армен Оганесян, председатель областного отделения «Движения автомобилистов России», активист регионального штаба ОНФ и координатор проекта «Карта убитых дорог» в Волгоградской области.
О необходимости объездной говорили очень давно, но именно сейчас она становится реальностью, отметил ветеран дорожной отрасли Волгоградской области Виктор Колесников. По его словам, в настоящее время «южные ворота Волгограда» работают на пике своих пропускных возможностей.
«Строительство обхода Волгограда — это еще один проект губернатора, который даст дополнительный импульс для развития региона на десятилетия», – пояснил эксперт.
Такого же мнения придерживается и член Общественного совета при комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Александр Никуйко.
- Обход Волгограда полностью выведет транзитный транспорт из города. И пропускная способность наших дорожных сетей может стать на какой-то период достаточной, - считает Александр Никуйко. - Хочу отметить, что Кавказ и Юг России пока связывает практически одна трасса М-4, имеющая стратегическое значение. Но всегда должна быть какая-то подпорка. Считаю, что строительство на первом этапе моста через Волго-Донской судоходный канал – очень важный момент. Мы прекрасно знаем, в Волгограде сейчас мост через ВДСК – это узкое место, которое, к тому же требует ремонта.
Также Александр Никуйко обратил внимание, что за последние пять лет в Волгоградской области набраны высокие темпы строительства дорог, чего ранее в регионе не наблюдалось.
- Я скажу, что даже в советское время таких темпов не было, такого качества и более жестких сроков строительства. Поэтому, безусловно, то, что сейчас происходит в области, это рекордные показатели, – считает эксперт дорожной отрасли.
С 2014 года восстановление дорожной инфраструктуры губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров определил приоритетным направлением. За это время объем строительных и ремонтных дорожных работ превысил 1 600 километров. Председатель комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев в феврале этого года назвал успехом и заслугой главы региона, который упорно доказывал необходимость объездной дороги Волгограда на самом высоком уровне.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Дороги, которые мы выбираем».