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Posted 31 июля 2019, 18:30

Published 31 июля 2019, 18:30

Modified 20 октября 2022, 03:50

Updated 20 октября 2022, 03:50

На форуме Baltic Weekend обсудят новые технологии в сфере коммуникаций

31 июля 2019, 18:30
В Санкт-Петербурге 26 и 27 сентября на международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend соберутся эксперты, чтобы обсудить трансформацию коммуникационного рынка, тренды, современные технологии и инструменты.

Baltic Weekend откроется паблик-током «Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO», где добившиеся успеха люди – топ-менеджеры крупных компаний – расскажут секреты профессии. В этот же день будут защищаться финалисты в номинации «Специалист года» международной премии в сфере коммуникаций PROBA Awards.

На форуме обсудят подходы к работе с агентами влияния: если раньше внимание уделялось точечным интеграциям, то сейчас бренды заинтересованы в полноценном амбассадорстве.

В рамках Baltic Weekend представители Ассоциации Менеджеров расскажут, что делать специалисту по PR в условиях кризиса и какие средства нужны, чтобы его не допустить. Также эксперты поговорят о развитии коммуникационных команд в агентствах и корпорациях и поделятся методами, благодаря которым можно добиться значительных результатов, перебороть панику и справиться с провокациями.

На форуме можно будет узнать тонкости сотрудничества с медиа и методы продвижения социального контента. Специалисты из Ассоциации компаний-консультантов в сфере связей с общественностью расскажут, что нужно делать пиарщикам, чтобы достичь баланса личной и корпоративной позиции во время волатильной повестки.

На крупном отраслевом форуме Baltic Weekend соберутся специалисты по маркетингу и рекламе, зарубежные и отечественные специалисты по связям с общественностью, бизнесмены, журналисты и чиновники. Организатор форума - коммуникационное агентство SPN Communications.

Пройти регистрацию на Baltic Weekend можно до 17 сентября.

#Общество#Новости
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