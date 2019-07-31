На форуме Baltic Weekend обсудят новые технологии в сфере коммуникаций

Posted 31 июля 2019, 18:30
Published 31 июля 2019, 18:30
Modified 20 октября 2022, 03:50
Updated 20 октября 2022, 03:50
Baltic Weekend откроется паблик-током «Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO», где добившиеся успеха люди – топ-менеджеры крупных компаний – расскажут секреты профессии. В этот же день будут защищаться финалисты в номинации «Специалист года» международной премии в сфере коммуникаций PROBA Awards.
На форуме обсудят подходы к работе с агентами влияния: если раньше внимание уделялось точечным интеграциям, то сейчас бренды заинтересованы в полноценном амбассадорстве.
В рамках Baltic Weekend представители Ассоциации Менеджеров расскажут, что делать специалисту по PR в условиях кризиса и какие средства нужны, чтобы его не допустить. Также эксперты поговорят о развитии коммуникационных команд в агентствах и корпорациях и поделятся методами, благодаря которым можно добиться значительных результатов, перебороть панику и справиться с провокациями.
На форуме можно будет узнать тонкости сотрудничества с медиа и методы продвижения социального контента. Специалисты из Ассоциации компаний-консультантов в сфере связей с общественностью расскажут, что нужно делать пиарщикам, чтобы достичь баланса личной и корпоративной позиции во время волатильной повестки.
На крупном отраслевом форуме Baltic Weekend соберутся специалисты по маркетингу и рекламе, зарубежные и отечественные специалисты по связям с общественностью, бизнесмены, журналисты и чиновники. Организатор форума - коммуникационное агентство SPN Communications.