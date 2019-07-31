На форуме Baltic Weekend обсудят новые технологии в сфере коммуникаций

В рамках Baltic Weekend представители Ассоциации Менеджеров расскажут, что делать специалисту по PR в условиях кризиса и какие средства нужны, чтобы его не допустить. Также эксперты поговорят о развитии коммуникационных команд в агентствах и корпорациях и поделятся методами, благодаря которым можно добиться значительных результатов, перебороть панику и справиться с провокациями.