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Тюменская область закупила 800 костяных сувениров для гостей региона

24 июля 2019, 05:24
Фото: flickr.com
Управление делами правительства Тюменской области закупило 800 статуэток «Юбилей» за 1,4 млн рублей.

Подведены итоги государственной закупки на поставку 800 статуэток «Юбилей» из кости мамонта. Контракт заключен с единственным участником торгов ООО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий». За каждую фигурку заплатят 1800 рублей, общая сумма контракта составила более 1,4 млн рублей.

Экран высотой девять сантиметров изготовят из цевки и бука. Скульптура выполнена в виде кольца, в котором на металлическом стрежне установлена круглая пластинка. С одной стороны изобразят карту Тюменской области, а на другой изображение Тюмени. Техника исполнения – пропильная резьба.

В областном Департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике сообщили, что региональное управление делами правительства занимается организацией приема российских и иностранных делегаций, прибывающих в регион с официальными или рабочими визитами. Там добавили, что представителям делегации от лица руководства области вручаются сувениры и подарки.

«Вручение сувенирной продукции прямо способствует популяризации и повышению инвестиционной привлекательности Тюменской области, отражает развитие народно-хозяйственных промыслов нашего региона», – прокомментировал директор департамента Павел Белявский.

Он добавил, что контракт с «Тобольской косторезной фабрикой» заключен в «строгом соответствии с законодательством о государственных закупках».

Напомним, что Тюменская область в 2019 году отмечает 75-летие. Регион был образован указом президиума Верховного Совета СССР 14 августа 1944 года путем выделения ряда районов из Омской и Курганской областей.

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