Тюменская область закупила 800 костяных сувениров для гостей региона

В областном Департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике сообщили, что региональное управление делами правительства занимается организацией приема российских и иностранных делегаций, прибывающих в регион с официальными или рабочими визитами. Там добавили, что представителям делегации от лица руководства области вручаются сувениры и подарки.