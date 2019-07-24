Тюменская область закупила 800 костяных сувениров для гостей региона

Подведены итоги государственной закупки на поставку 800 статуэток «Юбилей» из кости мамонта. Контракт заключен с единственным участником торгов ООО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий». За каждую фигурку заплатят 1800 рублей, общая сумма контракта составила более 1,4 млн рублей.
Экран высотой девять сантиметров изготовят из цевки и бука. Скульптура выполнена в виде кольца, в котором на металлическом стрежне установлена круглая пластинка. С одной стороны изобразят карту Тюменской области, а на другой изображение Тюмени. Техника исполнения – пропильная резьба.
В областном Департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике сообщили, что региональное управление делами правительства занимается организацией приема российских и иностранных делегаций, прибывающих в регион с официальными или рабочими визитами. Там добавили, что представителям делегации от лица руководства области вручаются сувениры и подарки.
«Вручение сувенирной продукции прямо способствует популяризации и повышению инвестиционной привлекательности Тюменской области, отражает развитие народно-хозяйственных промыслов нашего региона», – прокомментировал директор департамента Павел Белявский.
Он добавил, что контракт с «Тобольской косторезной фабрикой» заключен в «строгом соответствии с законодательством о государственных закупках».
Напомним, что Тюменская область в 2019 году отмечает 75-летие. Регион был образован указом президиума Верховного Совета СССР 14 августа 1944 года путем выделения ряда районов из Омской и Курганской областей.