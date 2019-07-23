Эмзар Гелашвили: «Мы не ожидали, что будет закрытие. Потому что нет грубых нарушений»

Сейчас такой период, чтобы зарабатывать деньги, нужно несколько ресторанов. В данный момент – у нас, слава богу, есть фабричный бизнес – ресторан в центре и немаленький – прибыль не большая. Есть информация, что раньше гораздо больше зарабатывали такие рестораны. В сегодняшней ситуации мы, может быть, и не открыли бы ресторан. С фабрикой все наоборот. Потому что мы делаем мебель премиум-класса. Ее в основном привозят из заграницы. Мы больше и больше учимся качеству. У нас много заказчиков, потому что сарафанное радио работает. Недавно мы мебель доставили в Кипр. А так, в Сургут, Когалым, Тобольск, Санкт-Петербург.