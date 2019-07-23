Эмзар Гелашвили: «Мы не ожидали, что будет закрытие. Потому что нет грубых нарушений»

Расскажите вашу версию, что же произошло?
Житель дома пожаловался на нас в Роспотребнадзор. Раньше мы с ним договаривались, что будет громкая музыка – на новогодних корпоративах. Роспотребнадзор нашел нарушения, попросил суд закрыть заведение. Мы не ожидали, что будет закрытие. Потому что нет грубых нарушений, правда. Мы думали, что будет предписание, начали исправлять. В течение недели устранили нарушения.
Странно в том плане, что мы могли оплатить штраф и работать дальше. Чтобы исправить недостатки, необязательно было закрывать. Все в ресторане делали своими руками: каждую мебель, каждый шкаф. Потом, когда создавали меню. Бог видит, как мы стараемся, чтобы было вкусно.
Вы не связываете закрытие ресторана с российско-грузинскими взаимоотношениями, обострившимися в июне?
Мы тоже об этом подумали. Потому что перед судом как раз была эта накаленная ситуация. Нехорошая. Неприятная. Страдают все равно жители. Была такая версия. Мы здесь живем больше, чем в Грузии – с 1992 года. Занимаемся производством, нет таких проблем, у нас много заказчиков. Ну, не знаю. В четверг, 25 июля, откроемся. За это время успели обновить меню. Не связываю эти ситуации. Думаю, что это простое совпадение.
То есть, Роспотребнадзор просто выполнял свою работу?
Надеемся, что так. Знаете, это первый случай. У нас производство, у нас полтора года ресторан работает. Первая такая проверка. Обидно, конечно, стараемся. Это же имидж. Конечно, понесли финансовые потери.
А вообще, пользуется ли ресторан популярностью?
Вот сейчас точно популярными стали (смеется). После этого случая. Ну, на самом деле, не было отравлений, скандалов. Мы надеемся, что репутацию не потеряем.
Сталкивались ли вы в связи с конфликтом с притеснениями?
Знаете, я скажу, что, сколько здесь живем, мы не чувствуем притеснения. И многие знакомые в Грузию возвращаются, очень хорошие отзывы от России. И я скажу точно, что народ понимает друг друга. И политика не распространяется на них. Это однозначно. Конечно, это очень плохо. Соседние страны. Крайне неприятно. Потому что много грузин живет в России и россиян в Грузии.
Как часто вы ездите в Грузию?
Раз в год. У меня жена русская. Трое детей. Они каждое лето там отдыхают – у бабушки с дедушкой. Горный воздух. Всегда возвращаются с позитивными эмоциями. Дети еще, знаете, когда они в Грузию улетают, там лето, всегда солнце, всегда тепло, свободный график, в школу и садик не надо. Грузия для них сказочная страна.
Расскажите подробнее про свой бизнес
Мы производители, я бы не сказал, что мы крупный бизнес. Производим мебель, все время проводим на работе. Загружены. У нас не серийное производство, а под заказ. А еще ресторан. Тоже все индивидуально. Очень большая энергия уходит. Я не один. Мы втроем основали «Самеба». Переводится с грузинского как «Святая троица». Нас трое учредителей – брат родной и крестный. Вместе в бизнесе уже 28 лет. Гордимся тем, что совмещаем бизнес и дружбу.
На чем вы специализируетесь?
Больше на элитной мебели, но и на средней. Вот есть, например, дом с дизайн-проектом. Мы можем сделать для него дорогую мебель, какие-то детские недорогие, какую-то кладовую. Человек может приехать, показать свой проект, а мы сделаем кухонный гарнитур, шкафы, лестницы, ручки, металл, стеллажи. Это все мы можем организовать и установить.
Много разговоров идет о полноценном приходе шведской компании IKEA в Тюмень. Может она составить вам конкуренцию?
Мы бы хотели в будущем развиваться, расширить производство. Где будет серийная мебель. Но с ними, конечно, сложно конкурировать. Но в данный момент у нас разные с ними сегменты.
Расскажите о работе с клиентами? Получаете ли вы заказы от местных властей?
У нас все открыто. Я – генеральный директор. Я почти каждый заказ сопровождаю, знаю. У нас заказы вообще не повторяются. Ручная работа. [По поводу заказов от властей] – не могу вспомнить. Нет, больше частных заказов. Мы сейчас производство расширяем, оборудование заказали. Надеемся затем получить господдержку.
Вы говорите, что приехали в начале 90-х, а почему выбрали Тюмень?
Да, в 1992 году. Так совпало. Работа была. Один человек сказал тогда, что нам повезло, что приехали именно в Тюмень. Мы тогда не понимали этого. Сейчас я понимаю, хорошо, что именно в Тюмень. Город развивается, спокойный. Мы очень привыкли.
Что можете сказать про рентабельность бизнеса?
Сейчас такой период, чтобы зарабатывать деньги, нужно несколько ресторанов. В данный момент – у нас, слава богу, есть фабричный бизнес – ресторан в центре и немаленький – прибыль не большая. Есть информация, что раньше гораздо больше зарабатывали такие рестораны. В сегодняшней ситуации мы, может быть, и не открыли бы ресторан. С фабрикой все наоборот. Потому что мы делаем мебель премиум-класса. Ее в основном привозят из заграницы. Мы больше и больше учимся качеству. У нас много заказчиков, потому что сарафанное радио работает. Недавно мы мебель доставили в Кипр. А так, в Сургут, Когалым, Тобольск, Санкт-Петербург.
Что дальше будет с рестораном?
Планы пока открыть ресторан. Вся наша энергия уходит на это, чуть-чуть напряжены. Хотелось бы сделать открытие веселым. Мы привозим некоторую продукцию из Грузии. Соблюдаем грузинские рецепты. Хотелось бы, чтобы поддерживали нас. Приезжали, а мы радовали нашим гостеприимством, хорошим вкусом, красивым интерьером.