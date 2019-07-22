Житель региона получил два года колонии после изъятия алкоголя на 16 млн рублей

Оперативники в ходе операции по пресечению оборота нелегальной продукции в конце 2017 года задержали жителя Заводоуковска. На арендуемом им складе были изъяты десятки тысяч бутылок водки и коньяка без соответствующей маркировки, обнаружено 9 тыс. литров спирта. Следователи оценили алкогольную продукцию в 16 млн рублей.