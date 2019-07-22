nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель региона получил два года колонии после изъятия алкоголя на 16 млн рублей

22 июля 2019, 12:40
Фото: 1Mi
Житель Тюменской области осужден на два года колонии за незаконное предпринимательство. В декабре 2017 года у него изъяли 77 тыс. бутылок немаркированного алкоголя на сумму 16 млн рублей.

Подсудимый признан виновным по ст. 171 УК РФ и приговорён к двум годам колонии общего режима. Более того, он заплатит штраф в доход государства в размере 600 тыс. рублей.

Оперативники в ходе операции по пресечению оборота нелегальной продукции в конце 2017 года задержали жителя Заводоуковска. На арендуемом им складе были изъяты десятки тысяч бутылок водки и коньяка без соответствующей маркировки, обнаружено 9 тыс. литров спирта. Следователи оценили алкогольную продукцию в 16 млн рублей.

В середине июля полицейские задержали тюменца, который торговал алкоголем через мессенджеры. Оперативники изъяли из оборота почти 4 тыс. бутылок немаркированного алкоголя на сумму 1 млн рублей.

Материалы по теме
Тюменец через мессенджер продавал контрафактный алкоголь 
#Новости#Следователи#Алкоголь#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25