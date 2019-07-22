Житель региона получил два года колонии после изъятия алкоголя на 16 млн рублей

Подсудимый признан виновным по ст. 171 УК РФ и приговорён к двум годам колонии общего режима. Более того, он заплатит штраф в доход государства в размере 600 тыс. рублей.
Оперативники в ходе операции по пресечению оборота нелегальной продукции в конце 2017 года задержали жителя Заводоуковска. На арендуемом им складе были изъяты десятки тысяч бутылок водки и коньяка без соответствующей маркировки, обнаружено 9 тыс. литров спирта. Следователи оценили алкогольную продукцию в 16 млн рублей.
В середине июля полицейские задержали тюменца, который торговал алкоголем через мессенджеры. Оперативники изъяли из оборота почти 4 тыс. бутылок немаркированного алкоголя на сумму 1 млн рублей.