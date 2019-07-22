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Тюменцы с инвалидностью смогут поиграть в настольные игры на улице

22 июля 2019, 05:07
Фото: Ленинский ВОИ
В областной столице стартовал проект «Время играть!». В течение нескольких месяцев люди с ограниченными физическими возможностями в рамках проекта смогут сыграть в настольные игры на улице.
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Тюмень

Проект реализуется в организации инвалидов Ленинского округа города Тюмени: Новус, Джаколло, Кульбутто и Шаффлборд. Ранее председатель Ленинской окружной организации ВОИ Татьяна Коса вместе со своей командой выиграла муниципальный грант на 120 тыс. рублей на его реализацию.

По ее словам, на базе Ленинского ВОИ 11 июля состоялось открытие проекта. Праздник устроили прямо на улице. Поиграть в настольные игры под открытым небом мог любой желающий. Горожани интересовались акцией и активно включались в процесс.

Проект завершится в октябре, в августе команда проекта планирует провести семейный чемпионат по спортивным настольным играм.

Вместе с тем в областной столице был запущен проект «Время играть!». Так, на протяжении нескольких месяцев люди с ограниченными физическими возможностями в рамках проекта получили шанс сыграть в настольные игры на улице.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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