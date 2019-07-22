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Штормовое предупреждение объявлено в Тюмени и области на 22 июля

22 июля 2019, 04:01
Фото: 1Mi
Сразу после того, как вчера, 21 июля, в Тюмени прошел ураган, жители областной столицы начали получать сообщение от МЧС о штормовом предупреждении, которое объявлено на 22 июля.
Сюжет
Тюмень

В понедельник, 22 июля, в Тюмени и на юге области ожидается сильный ливень, грозы, град. Скорость ветра составит 18-23 метра в секунду, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Тюменской области.

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, отключение систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличение количества ДТП.

Кроме того, непогода может нарушить работу объектов связи, ЖКХ.

В МЧС напоминают, что если непогода застала вас на улице, не прячьтесь от дождя под деревьями и рекламными щитами, лучше всего укрыться в ближайшем магазине или любом другом капитальном здании.

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