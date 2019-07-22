Штормовое предупреждение объявлено в Тюмени и области на 22 июля

В понедельник, 22 июля, в Тюмени и на юге области ожидается сильный ливень, грозы, град. Скорость ветра составит 18-23 метра в секунду, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Тюменской области.
Также в связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, отключение систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличение количества ДТП.
Кроме того, непогода может нарушить работу объектов связи, ЖКХ.
В МЧС напоминают, что если непогода застала вас на улице, не прячьтесь от дождя под деревьями и рекламными щитами, лучше всего укрыться в ближайшем магазине или любом другом капитальном здании.