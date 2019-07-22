Ипотека на приобретение жилого дома с земельным участком по ставке от 10.1%

«Программы Запсибкомбанка всегда направлены на повышение доступности жилья, в том числе загородной недвижимости и земельных участков. Семьи, у которых есть действующий сертификат на маткапитал, могут использовать его в сумме первого взноса. Также в Запсибкомбанке есть возможность оформить кредитную линию с лимитом до 5 млн.руб. и тратить лимит по мере необходимости, сначала на покупку стройматериалов, на оплату строительных работ и далее по списку: отделка, мебель, техника и прочее. И главное - проценты по кредиту платятся только с фактически потраченных сумм, что позволяет клиенту распределить платеж по времени.