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Экс-директора тюменского «Россельхозбанка» осудили за взятку в 600 тыс. рублей

22 июля 2019, 10:18
Фото: 1Mi
Бывший глава тюменского филиала «Россельхозбанка» Сергей Кравченко получил четыре года за получение взятки в крупном размере. 22 июля суд вынес ему приговор.
Сюжет
Тюмень

Кравченко признан виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ в получении взятки в размере 600 тыс. рублей. Деньги были переданы одним из руководителей компании по содействию в подписании договора переуступки права требования по кредитному договору. В результате махинаций долг в сумме 21 млн рублей был выкуплен за 7 млн.

Бывший директор банка был задержан в ходе операции сотрудниками ФСБ.

Отмечается, что злоумышленник проведет четыре года в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован защитой Кравченко. Более того, он заплатит штраф в размере 1,2 млн рублей.

Экс-директор покинул свой пост 29 июня 2018 года. Его место заняла исполняющая обязанности замруководителя Надежда Лысенко.

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#Новости#Банки#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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