Экс-директора тюменского «Россельхозбанка» осудили за взятку в 600 тыс. рублей

Кравченко признан виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ в получении взятки в размере 600 тыс. рублей. Деньги были переданы одним из руководителей компании по содействию в подписании договора переуступки права требования по кредитному договору. В результате махинаций долг в сумме 21 млн рублей был выкуплен за 7 млн.
Бывший директор банка был задержан в ходе операции сотрудниками ФСБ.
Отмечается, что злоумышленник проведет четыре года в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован защитой Кравченко. Более того, он заплатит штраф в размере 1,2 млн рублей.
Экс-директор покинул свой пост 29 июня 2018 года. Его место заняла исполняющая обязанности замруководителя Надежда Лысенко.