Экс-директора тюменского «Россельхозбанка» осудили за взятку в 600 тыс. рублей

Кравченко признан виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ в получении взятки в размере 600 тыс. рублей. Деньги были переданы одним из руководителей компании по содействию в подписании договора переуступки права требования по кредитному договору. В результате махинаций долг в сумме 21 млн рублей был выкуплен за 7 млн.