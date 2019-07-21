Тоболяка приговорили к исправительным работам за уклонение от уплаты алиментов

Из материалов дела следует, что в мае прошлого года его приговорили к 100 часов обязательных работ за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребёнка, однако должных для себя выводом мужчина так и не сделал.
По состоянию на март 2019 года его долг по алиментам превысил 28 тыс. рублей. При этом мужчина имеет официальное место работы. За невыплату алиментов его привлекли к уголовной ответственности, материалы дела по существу рассмотрел Тобольский городской суд.
Тоболяка за уклонение от уплаты алиментов, с учетом того, что он полностью признал свою вину и поддержал заявленное ранее ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства, приговорили к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.