nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тоболяка приговорили к исправительным работам за уклонение от уплаты алиментов

21 июля 2019, 11:00
Фото: 1Mi
В Тобольске осудили местного жителя, который задолжал на воспитание своего ребенка более 28 тыс. рублей.

Из материалов дела следует, что в мае прошлого года его приговорили к 100 часов обязательных работ за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребёнка, однако должных для себя выводом мужчина так и не сделал.

По состоянию на март 2019 года его долг по алиментам превысил 28 тыс. рублей. При этом мужчина имеет официальное место работы. За невыплату алиментов его привлекли к уголовной ответственности, материалы дела по существу рассмотрел Тобольский городской суд.

Тоболяка за уклонение от уплаты алиментов, с учетом того, что он полностью признал свою вину и поддержал заявленное ранее ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства, приговорили к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Материалы по теме
В Тюмени неплательщик по алиментам чуть не лишился иномарки 
#Новости#Алименты#Приговор#Тюменская область#Тобольск#Исправительные работы#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25