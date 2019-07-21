Дожди и грозы ожидают тюменцев на следующей неделе

В понедельник, 22 июля, в Тюмени днем ожидается до +22 градусов, небольшой дождь и гроза. День будет пасмурным. Во вторник, 23 июля, дождь усилится. В этот день в городе выпадет более 17 мм осадков, скорость ветра составит 14 метров в секунду, также ожидается гроза.
В среду, 24 июля, столбики термометров прогреются до +25 градусов, в этот день метеорологи также прогнозируют грозы и дожди. В четверг, 25 июля, ожидается малооблачная погода, гроза, небольшой дождь и до 25 градусов тепла днем.
В пятницу, 26 июля, будет солнечная погода, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +24 градусов. В субботу, 27 июля, в Тюмени будет ясно, без осадков. Дневная температура составит до +25 градусов.
В воскресенье, 28 июля, в Тюмени вновь будет дождливая погода, при этом воздух прогреется до +27 градусов.