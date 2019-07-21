Дожди и грозы ожидают тюменцев на следующей неделе

В понедельник, 22 июля, в Тюмени днем ожидается до +22 градусов, небольшой дождь и гроза. День будет пасмурным. Во вторник, 23 июля, дождь усилится. В этот день в городе выпадет более 17 мм осадков, скорость ветра составит 14 метров в секунду, также ожидается гроза.