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Дожди и грозы ожидают тюменцев на следующей неделе

21 июля 2019, 09:00
Фото: 1Mi
На следующей неделе (с 22 по 28 июля) в областной столице ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 14 метров в секунду.

В понедельник, 22 июля, в Тюмени днем ожидается до +22 градусов, небольшой дождь и гроза. День будет пасмурным. Во вторник, 23 июля, дождь усилится. В этот день в городе выпадет более 17 мм осадков, скорость ветра составит 14 метров в секунду, также ожидается гроза.

В среду, 24 июля, столбики термометров прогреются до +25 градусов, в этот день метеорологи также прогнозируют грозы и дожди. В четверг, 25 июля, ожидается малооблачная погода, гроза, небольшой дождь и до 25 градусов тепла днем.

В пятницу, 26 июля, будет солнечная погода, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +24 градусов. В субботу, 27 июля, в Тюмени будет ясно, без осадков. Дневная температура составит до +25 градусов.

В воскресенье, 28 июля, в Тюмени вновь будет дождливая погода, при этом воздух прогреется до +27 градусов.

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