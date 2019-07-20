Юрий Коростелев: Сталин не раздавал должности холуям за их пустые обещания

Нет, не так. Я раньше признание культа личности Сталина не принимал по разным причинам. В школе я его не принимал потому, что детское восприятие предательства, оно очень обостренное. Меня возмущало, как те люди, которые вывешивали у себя его портреты, как те люди, которые называли Сталина светочем, вдруг перекрасились и стали говорить противоположное. В институте я не воспринимал его по другим причинам. У нас был преподаватель научного коммунизма, который называл меня Мао Цзэдуном. «Ты говоришь то же самое, что он. Ты отдаешь себе в этом отчет?», - спрашивал меня преподаватель. Говорили, что Победа и все хорошее в то время случилось вопреки Сталину, а все что плохое, в этом он главный виновник. Здесь как-то логика не срасталась, пазлы не совпадали. Потом пришли времена Перестройки. Я журнал «Огонек» выписывал. И читал его. И для меня это было ощущением того подвала, в который нас раньше не пускали и вдруг ты можешь просто взять и прочитать другое видение той эпохи. А мы же привыкли воспринимать все на веру, то, что напечатано в газетах и журналах.