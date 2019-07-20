Юрий Коростелев: Сталин не раздавал должности холуям за их пустые обещания

Юрий Викторович, Вы говорили, что по большому счету всегда были сталинистом?
Нет, не так. Я раньше признание культа личности Сталина не принимал по разным причинам. В школе я его не принимал потому, что детское восприятие предательства, оно очень обостренное. Меня возмущало, как те люди, которые вывешивали у себя его портреты, как те люди, которые называли Сталина светочем, вдруг перекрасились и стали говорить противоположное. В институте я не воспринимал его по другим причинам. У нас был преподаватель научного коммунизма, который называл меня Мао Цзэдуном. «Ты говоришь то же самое, что он. Ты отдаешь себе в этом отчет?», - спрашивал меня преподаватель. Говорили, что Победа и все хорошее в то время случилось вопреки Сталину, а все что плохое, в этом он главный виновник. Здесь как-то логика не срасталась, пазлы не совпадали. Потом пришли времена Перестройки. Я журнал «Огонек» выписывал. И читал его. И для меня это было ощущением того подвала, в который нас раньше не пускали и вдруг ты можешь просто взять и прочитать другое видение той эпохи. А мы же привыкли воспринимать все на веру, то, что напечатано в газетах и журналах.
И я помню, как спорил с мамой и бабушкой, говорил, как вы можете говорить о Сталине как о великом человеке. Девяностые годы стали для меня периодом отрезвления. Хотя еще их начало оставалось временем надежд. Было ощущение, что скоро все изменится к лучшему.
Однажды я поехал в командировку в Тобольский район с одним таким тихим сталинистом. И приехали мы в одно село, где он мне показал фундамент клуба, который раньше здесь был. И он сказал мне, что я всегда буду хорошо относиться к правителю, который строил дороги, заводы, школы, клубы и плохо относиться к руководителю страны, при котором это все разрушается. Он сказал, вот эта дорога ведет в глухие деревни, и сюда при Сталине ходила летучка, которая везла хлеб, книги и кино. И не дай бог, чтобы она по какой-то причине не доехала до крайней деревни.
Но какие там были книги - вопрос.
Это неважно. Сейчас мы пока не говорим об этом. А сегодня, говорит мой спутник, оттуда приезжают старухи к нам, добираются на попутках, чтобы хлеба купить. Теперь, второй момент. Была когда-то такая передача на ТВ «Суть времени». И в тот момент я уже стал читать о войне. С одной стороны там были Млечин и Сванидзе, а с другой Кургинян. Когда эта передача начиналась, я очень хорошо относился к Сванидзе и очень плохо к Кургиняну. И я стал слышать постоянно лукавство в словах Сванидзе. И все больше я стал симпатизировать Кургиняну. Он называл факты, которые действительно были. Николай Сванидзе утверждал, что даже Рокоссовский называл Сталина палачом. А я недавно как раз перечитывал эти воспоминания и не нашел подтверждений сказанному Сванидзе. В мемуарах Рокоссовского отсутствовала негативная оценка личности Сталина, а было только величайшее уважение к нему. Позже, после смерти вождя, Рокоссовский лишился должности из-за того, что не поддержал Хрущева. Никита Сергеевич спросил маршала Победы, правда, что Сталин руководил по глобусу? И тот ответил, что это не так. Рокоссовский на тот момент был заместителем министра обороны СССР.
Я начал интересоваться войной и читать воспоминания людей, которые работали со Сталиным. И тут стало не срастаться с тем, что говорит официальная пресса и даже то, что я читаю у Яковлева и даже у Георгия Жукова. Тот же Яковлев вспоминает, насколько глубоко Сталин разбирался в авиации и других военно-технических вопросах. Он читал много специализированных книг, занимался самообразованием. Сталин мог наравне разговаривать с конструкторами танков и другой современной военной техники.
А за что, Вам, Сталин нравится, за какие качества?
За то, что он умный, благородный. За то, что он занимался самообразованием. Таких руководителей у нас больше не было. Это тот человек, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы народ хорошо жил. Не он лично жил лучше, а народ жил лучше. Он создавал общество, которое стремилось к справедливости. И сегодня мы признаем, что оно стремилось к справедливости. И те люди, которые пострадали при Сталине, большинство из них было виновно. Виновны в том, что они противопоставляли себя этой системе. И пытались с этой системой бороться.
Почему парады 9 мая не проводили, ни при Сталине, ни при Хрущеве, только Брежнев ввел? И выходных дней не было.
Потому что на тот момент Сталин сказал, что нам не до выходных. Нам нужно отстроить страну. И к его смерти страна была практически отстроена. И города были восстановлены. Возьми Волгоград, весь центр – это сталинские постройки.
Так, весь город был разрушен практически.
Он понимал, что даже один День Победы сделать выходным в масштабах страны было непозволительной роскошью. Вы знаете, что Сталин планировал понизить пенсионный возраст? Не повысить, а понизить. Война унесла 27 миллионов жизней и пенсионный возраст не повысили, а планировали понижать. Это ли не говорит о Сталине как о великом стратеге?
Сталина обвиняют в жестокости. Он же был неимоверно жесток? Первая мировая война. Люди убивают друг друга с легкостью. Мир не видел такой войны. Тысячи мужиков приходят с войны, которые стреляли и убивали. И начинается Гражданская война. Тогда только один из десяти человек кого-то не убил. Все друг с другом воевали: белые, красные, зеленые, желтые. Вся страна построена на Гуляй-Поле, все друг друга убивают. Бандиты, грабители, милиционеры. В результате к власти приходит человек, которому необходимо навести порядок в этой стране. Война продолжается внутри государства. Троцкий, Бухарин, Рыков. Они считают, что Сталин хуже, чем Романов. Они точно также создают подпольные организации. Как мы в школе изучали, что Сталин придумал всех этих врагов. Нет, они действительно существовали.
Ну, да, заведующую детским садом завода Красное Сормово посадили по обвинению в том, что она была шпионом Новой Зеландии.
Глупости и тогда было много, но, а сейчас по-другому? Мы же говорим про стратегические вещи. Разве призывы Сталина о том, что надо, товарищи, жить дружно, были бы услышаны? И для того, чтобы заставить сложить оружие, и нужна была эта жестокость. И, если бы ее не было – страна бы не существовала. Когда в 90-е годы мы переживали потрясения, у нас не меньше людей погибло, чем в сталинских лагерях. Сколько перестреляли друг друга в бандитских разборках?! Откуда появилось столько негодяев и преступников, если мы все учились в одной советской школе? Смертность была ужасная.
И Сталин был скромным человеком? А как же все эти портреты и бюсты в каждом кабинете? И первое звание Героя социалистического труда кому присвоили?
Он же пытался с этим бороться.
То есть пытался? С другими вещами у него хорошо получалось бороться, а с этим полное фиаско вышло.
Я так скажу. Когда подходила дата празднования 50-летнего юбилея, Сталин собрал политбюро и настоял на том, чтобы в прессе не было хвалебных панегириков, портретов. И этого не было, а про тех, кто портреты с бюстами в кабинетах ставил, он сказал: ну, значит это людям нужно, пусть ставят. Ну и за холуйство не давали должность как сейчас.
И еще хочу сказать, мои симпатии к Сталину не распространяются просто на «сильную руку» безотносительно личности. Я поддерживаю только тех, кто справедлив и работает для всех людей, а не только в интересах своего ближайшего окружения.
Мнение редакции может не совпадать с мнением Юрия Корестелева, но и оно имеет право на существование.