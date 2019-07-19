Тюменцы задолжали за услуги ЖКХ около миллиарда рублей

К настоящему моменту задолженность жителей региона перед АО «ЭК «Восток» превысила 927 млн рублей. Из которых почти 300 млн рублей за электроэнергию, более 400 млн рублей за тепло и 218 млн рублей за водоснабжение.
Взыскание долгов в Тюменской области сейчас проходит без участия судебных приставов. Поставщик услуг обращается в суд, где получает судебный приказ, согласно которому направляет работодателю и в банки документ для списания средств с банковской карты неплательщика, либо у неплательщика удерживается часть зарплаты.