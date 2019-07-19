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Совместное предприятие «Газпром нефти» и СИБУРа выкупило омский завод полипропилена

19 июля 2019, 07:07
Фото: 1Mi
АО «Сибгазполимер», которое является совместным предприятием «Газпром нефти» и СИБУРа выкупило 50% доли в уставном капитале в омском заводе по производству полипропилена ООО «Полиом». Таким образом предприятие теперь на 100% принадлежит «Газпром нефти» и СИБУРу.
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Тюмень

Завод по производству полипропилена построили и ввели в эксплуатацию в 2012 году, через четыре года на базе «Полиома» создали совместное предприятие с участием «Газпром нефти» (25%), СИБУРа (25%) и ГК «Титан» (50%), который и продал АО «Сибгазполимер» оставшиеся активы.

Ежегодно предприятие выпускает более 200 тонн высокотехнологичной продукции, а его ассортимент насчитывает около 100 марок полипропилена. Продукция завода поставляется не только на внутренний рынок, но и за границу. Дистрибуцию готовой продукции обеспечивает СИБУР. Основным поставщиком сырья является НПЗ «Газпром нефти», который расположен в городе Омске.

В настоящее время спрос на полимеры в России и в мире продолжает расти темпами, опережающими рост мировой экономики. По словам специалистов, синтетические материалы вытесняют традиционные, а также помогают обществу открывать для себя новые возможности в транспорте, медицине, робототехнике и других сферах.

#Новости#Завод#Тюменская область#Газпром#СИБУР#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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