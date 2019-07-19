Совместное предприятие «Газпром нефти» и СИБУРа выкупило омский завод полипропилена

В настоящее время спрос на полимеры в России и в мире продолжает расти темпами, опережающими рост мировой экономики. По словам специалистов, синтетические материалы вытесняют традиционные, а также помогают обществу открывать для себя новые возможности в транспорте, медицине, робототехнике и других сферах.