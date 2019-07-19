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СКР завел уголовное дело в отношении экс-гендиректора Антипинского НПЗ

19 июля 2019, 04:55
Фото: СКР по Тюменской области
Следственный Комитет России по Тюменской области возбудил уголовного дело против Геннадия Лисовиченко, который с момента основания завода в 2004 году до ноября 2018-го занимал должность генерального директора Антипинского НПЗ.
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Тюмень

По версии следствия, бывший директор АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества предприятия, чем причинил заводу ущерб на сумму более 35 млн рублей.

В настоящее время следователи пытаются установить местонахождение подозреваемого. Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел.

Геннадий Лисовиченко предложил предпринимателю Дмитрию Мазурову построить нефтеперерабатывающий завод, который сам же и возглавил в 2004 году. Он руководил им до ноября 2018 года, после чего Сбербанк, который является основным акционером предприятия, заменил Лисовиченко на своего управляющего.

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#Новости#Антипинский НПЗ#Тюменская область#Уголовное дело#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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