СКР завел уголовное дело в отношении экс-гендиректора Антипинского НПЗ

По версии следствия, бывший директор АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества предприятия, чем причинил заводу ущерб на сумму более 35 млн рублей.
В настоящее время следователи пытаются установить местонахождение подозреваемого. Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел.
Геннадий Лисовиченко предложил предпринимателю Дмитрию Мазурову построить нефтеперерабатывающий завод, который сам же и возглавил в 2004 году. Он руководил им до ноября 2018 года, после чего Сбербанк, который является основным акционером предприятия, заменил Лисовиченко на своего управляющего.