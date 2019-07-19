СКР завел уголовное дело в отношении экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Геннадий Лисовиченко предложил предпринимателю Дмитрию Мазурову построить нефтеперерабатывающий завод, который сам же и возглавил в 2004 году. Он руководил им до ноября 2018 года, после чего Сбербанк, который является основным акционером предприятия, заменил Лисовиченко на своего управляющего.