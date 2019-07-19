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Что делать в Тюмени на выходных, если загар топлес не для вас?

19 июля 2019, 07:38
Фото: pixabay.com
Концерты, мастер-классы, забеги – много вариантов, как хорошо отдохнуть на этих выходных.
Сюжет
Афиша

1. Закрытие сезона театра «Ангажемент» (16+)

Тюменцы смогут послушать живую музыку, поучаствовать в разнообразных мастер-классах и даже прикупить что-нибудь на ярмарке. С 9:00 до 19:00 можно будет приобрести в кассах театра два билета по цене одного на вечерние спектакли грядущего сезона. А в 19:00 начнется показ спектакля-квартирника, посвященного творчеству Высоцкого.

Когда: 19 июля с 17:30

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 500 рублей

Фото: vk.com/theatre_angagement

2. Органный концерт в католическом храме (6+)

В рамках Летнего органного фестиваля в костеле на историческом органе фирмы «Биттнер» программу «РОМАНТИЧЕСКИЙ ОРГАН» исполнит выпускница Московской консерватории, лауреат множества международных и всероссийских конкурсов Екатерина Спиркина. В программе: Бах, Брамс, Мендельсон, Шуман, Танеев.

Места бронируются заранее путем сообщения на телефон 8 (905) 826-85-21 (смс, вайбер, вотцап).

В сообщении укажи дату концерта, фамилию и количество желаемых мест, и тебе будет прислано подтвеждение брони.

Когда: 19 июля в 19:00

Где: тюменский католический храм св. Иосифа (ул. Ленина, 7)

Рекомендованная сумма пожертвования на входе: 300 рублей

Фото: pixabay.com

3. Забег в парке Затюменский

Просто бесплатный массовый забег для всех желающих. Причем это не просто бег ради бега, будут подводиться итоги. Можно заявить о себе как о лучшем бегуне всея Тюмени. Да и просто провести время рядом с единомышленниками — зачетное дело.

Для всей этой радости нужно зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и не забыть взять на забег распечатанную копию своего штрихкода (запросить напоминание). Если ты придёшь без штрихкода, твой результат не будет учтён.

Когда: 20 июля, разминка в 8:40, старт 9:00

Где: экопарк Затюменский (ул. Барнаульская, 41)

Участие бесплатно

Фото: pixabay.com

4. Этап чемпионата RASCA-RUSSIA (0+)

Самое громкое событие июля — этап чемпионата RASCA-RUSSIA в Тюмени! Необычные инсталляции и мощный звук, спортивные и силовые шоу, уникальные автомобили и многое другое. Целый день развлечений, конкурсов и незабываемых впечатлений от партнёров и компании Global Tuning.

Когда: 20 июля в 10:00

Где: парковка ТЦ «Галерея Вояж», (ул. Герцена, 94)

Вход свободный

Фото: vk.com/rascarussia

5. Streets Kids Tyumen 2019 (0+)

Соревнования по роллер-спорту. Принять участие могут дети от 4 до 16 лет. Участники будут разделены на 3 возрастных категории. Регистрация на соревнования на главной странице сайта ТРЦ «Остров». Помимо соревнований в программе песенные и танцевальные номера. К тому же, любой желающий сможет сделать аквагрим бесплатно.

Когда: 20 июля в 14:00

Где: парковка у ТРЦ «Остров» (ул. Федюнинского, 67)

Участие бесплатно

Фото: vk.com/ostrovtmn

6. Смайл Фест (0+)

Тебя здесь ждут: комедианты и резиденты STAND UP шоу, бесплатный лазертаг для всех, фонтан смайлов, вкусные подарки, много улыбок и отличное настроение и, конечно же, призы и подарки. Ведущая мероприятия - веселая и жизнерадостная Ольга Жихарева.

Когда: 20 июля в 14:00

Где: ТРЦ «Сити Молл» (ул. Т. Чаркова, 60)

Вход свободный

Фото: vk.com/tmn_citymall

7. Лекция «Эклектика: прошлое и будущее» (16+)

Тебе наверняка встречался такой термин – эклектика. Это такой стиль в архитектуре, живописи и даже одежде. Суть эклектики – использование разнородных элементов для создания чего-то нового. Но и это еще не полное определение. Все про этот стиль знает студент-архитектор и куратор фестиваля «Том Сойер Фест» в Тюмени Владимир Скалдин.

На лекции Владимир расскажет, откуда взялась идея комбинировать разные стили, какие были исторические предпосылки возникновения и развития стиля и что он из себя представляет в современной России. А еще участников лекции ждёт интерактивная часть по созданию своего кичевого проекта здания и розыгрыш сувениров от фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».

Когда: 20 июля в 14:00

Где: мультицентр «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1)

Вход свободный

Фото: vk.com/moyaterritoriya72

8. Встреча BOOK CLUB «21» (16+)

Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью тебя ждут на встрече уютного книжного сообщества.

Подробнее по телефону: 26-43-74. Очередной книгой для прочтения и совместного обсуждения выбрана книга К. Бэннер «Дом на краю ночи».

Это первый роман, написанный К. Бэннер для взрослой аудитории. Книга вышла на 22 языках, и по версии одного из американских журналов, была признана лучшей книгой 2016 года.

Когда: 20 июля с 16:00 до 17:30

Где: информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт 15/1)

Участие бесплатно

Фото: pixabay.com

9. Мастер-класс по мехенди

Мехенди – это роспись по телу, которая, в отличие от татуировки, держится всего несколько недель, является безвредной и не успевает надоесть. Теперь можно не ехать в Индию или Марокко, чтобы сделать себе мехенди. Достаточно посетить этот мастер-класс и даже научиться делать мехенди самому. Требуется запись по телефону: 46-84-09.

Когда: 20 июля в 15:00

Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 500 рублей

Фото: pixabay.com

10. Лекция на тему «The End»

Проект «CreativeMornings». Лекция на тему «The End»

Раскрыть ее попробует основатель боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Артём Рахмеев. 16 декабря в 2014 году курс доллара вырос в два раза, и Артем в один день потерял 4,5 млн. рублей. Он подумал, что это конец. Но сейчас ему 27 лет, он проводит консультации для бизнесменов и организовывает проекты федерального масштаба. Как у него получилось вылезть из финансового кризиса — узнаешь на предстоящей лекции. Т

ребуется регистрация по ссылке.

Когда: 21 июля в 10:00

Где: место уточняется, следи за обновлениями во встрече

Участие бесплатно

Фото: vk.com/event147500853

11. Розыгрыш Больших орловских призов на ипподроме

Здесь состоится розыгрыш главных традиционных призов для лошадей орловских пород. Также для зрителей работает кафе, для детей бесплатно работает аниматор, в продаже имеются программки соревнований. Ну и просто приятно понаблюдать за красивыми лошадками. Желающие могут и платно покататься.

Когда: 21 июля в 13:00

Где: тюменский ипподром (ул. Клары Цеткин, 59)

Вход свободный (катание на лошадях и пони детям 50 рублей, взрослым 100 рублей)

Фото: pixabay.com

12. Квест «Велодвиж» (16+)

Умеешь кататься на велосипеде и любишь головоломки? Тогда крути педали в направлении площади 400-летия на квест «Велодвиж». Можно играть в одиночку, парами, семьями и т.д.

В чём суть? Велосипедный квест по дневному городу, в котором нужно будет решать логические загадки, ориентироваться в городской среде, находить коды. И делать это быстрее соперников!

Все-все подробности в этой группе. Оплата в день квеста на месте, предварительная регистрация не нужна.

Когда: 21 июля в 14:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Стоимость: 300 рублей с человека

Фото: vk.com/veltum

13. Мастер-класс по акварели «Ирис» (12+)

Когда-то очень давно после сильного дождя в небе появилась радуга. Она не исчезла, как обычно, а рассыпалась в воздухе. Разноцветные осколки радуги упали на землю. Очень скоро в этих местах выросли дивные, ранее невиданные людьми, цветы. Это и были ирисы, которые с тех пор дарят нам свою божественную красоту, тонкий аромат и изящество.

Подробности и запись по телефону: 46-84-09.

Когда: 21 июля в 15:00

Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 800 рублей

Фото: vk.com/5ugolok

14. STAND UP «Открытый микрофон» (18+)

Ты услышишь не только лучшие шутки от опытных стендаперов, но и новый материал от перспективных новичков, которые постараются покорить твое сердечко.

Когда: 21 июля в 20:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

Фото: pixabay.com
#Афиша#Тюмень#Радик Енчу
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