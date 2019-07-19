Что делать в Тюмени на выходных, если загар топлес не для вас?

Раскрыть ее попробует основатель боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Артём Рахмеев. 16 декабря в 2014 году курс доллара вырос в два раза, и Артем в один день потерял 4,5 млн. рублей. Он подумал, что это конец. Но сейчас ему 27 лет, он проводит консультации для бизнесменов и организовывает проекты федерального масштаба. Как у него получилось вылезть из финансового кризиса — узнаешь на предстоящей лекции. Т