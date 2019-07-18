Завод ТЭО посетила делегация Тюменского индустриального университета

«Задача нашего опорного вуза – накопить определённый опыт и объём знаний в отрасли искусственного интеллекта, понять, где он используется, узнать тонкости работы нейросетей. Для нас это важно, так как эта система может применяться и на потенциально опасных производствах, например, нефтехимическом, транспорта и хранения углеводородов, а также при распознавании лиц и наличия у персонала средств личной защиты», – сообщил Дмитрий Новицкий.