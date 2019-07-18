nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Завод ТЭО посетила делегация Тюменского индустриального университета

18 июля 2019, 10:36
Фото: пресс-служба ООО «ТЭО»
Представители Центра робототехники ТИУ познакомились с работой крупнейшего мусоросортировочного завода в Уральском федеральном округе. Этот визит особенно важен в плане развития технологий робототехники, как центр компетенций в области нейротехнологий и искусственного интеллекта.
Сюжет
Тюмень

Кроме первичной ручной сортировки в технологическом процессе мусоросортировочного завода уже предусмотрены магнитная, оптическая и баллистическая сепарация. Производственные мощности завода позволяют производить в качестве конечной продукции более 25 видов вторичного сырья, которое можно использовать на других предприятиях.

Руководитель Центра робототехники Вадим Костин отметил, что вуз не только может, но и должен сотрудничать с одним из самых современных мусоросортировочных заводов в стране.

«На заводе используются машинное зрение, автоматизированные и автоматические системы, но также присутствует ручной труд, который можно частично заменить трудом роботов. И в этом наш центр, сотрудники и студенты Тюменского индустриального университета могут помочь, реализуя свои свежие идеи», – рассказал Вадим Костин.

Особенно сильное впечатление от посещения завода произвело на преподавателей и выпускников вуза, заставило задуматься о развитии культуры сортировки мусора.

Глава делегации директор департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета Дмитрий Новицкий сказал, что готов развивать дальнейшее сотрудничество между ТИУ и «Тюменским экологическим объединением»: на предприятии готовы разрабатывать кейсы для студентов, чтобы они предлагали конструкторские решения.

«Задача нашего опорного вуза – накопить определённый опыт и объём знаний в отрасли искусственного интеллекта, понять, где он используется, узнать тонкости работы нейросетей. Для нас это важно, так как эта система может применяться и на потенциально опасных производствах, например, нефтехимическом, транспорта и хранения углеводородов, а также при распознавании лиц и наличия у персонала средств личной защиты», – сообщил Дмитрий Новицкий.

После экскурсии гости обсудили и вопросы экологии с начальником цеха Тюменского мусоросортировочного завода Виктором Загидулиным. Речь шла об экологической культуре населения по отношению к коммунальным отходам, перспективах развития раздельного сбора мусора и других аспектах.

Материалы по теме
Свердловскую делегацию впечатлил масштаб сортировки мусора в ТюмениДети сотрудников Шлюмберже увидели, как в Тюмени сортируют мусор
#Новости#ООО "ТЭО"#Экскурсия#Тюменский индустриальный университет#Тюменская область#Робототехника#Тюмень#Вадим Квасюк#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25