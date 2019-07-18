Завод ТЭО посетила делегация Тюменского индустриального университета

Кроме первичной ручной сортировки в технологическом процессе мусоросортировочного завода уже предусмотрены магнитная, оптическая и баллистическая сепарация. Производственные мощности завода позволяют производить в качестве конечной продукции более 25 видов вторичного сырья, которое можно использовать на других предприятиях.
Руководитель Центра робототехники Вадим Костин отметил, что вуз не только может, но и должен сотрудничать с одним из самых современных мусоросортировочных заводов в стране.
«На заводе используются машинное зрение, автоматизированные и автоматические системы, но также присутствует ручной труд, который можно частично заменить трудом роботов. И в этом наш центр, сотрудники и студенты Тюменского индустриального университета могут помочь, реализуя свои свежие идеи», – рассказал Вадим Костин.
Особенно сильное впечатление от посещения завода произвело на преподавателей и выпускников вуза, заставило задуматься о развитии культуры сортировки мусора.
Глава делегации директор департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета Дмитрий Новицкий сказал, что готов развивать дальнейшее сотрудничество между ТИУ и «Тюменским экологическим объединением»: на предприятии готовы разрабатывать кейсы для студентов, чтобы они предлагали конструкторские решения.
«Задача нашего опорного вуза – накопить определённый опыт и объём знаний в отрасли искусственного интеллекта, понять, где он используется, узнать тонкости работы нейросетей. Для нас это важно, так как эта система может применяться и на потенциально опасных производствах, например, нефтехимическом, транспорта и хранения углеводородов, а также при распознавании лиц и наличия у персонала средств личной защиты», – сообщил Дмитрий Новицкий.
После экскурсии гости обсудили и вопросы экологии с начальником цеха Тюменского мусоросортировочного завода Виктором Загидулиным. Речь шла об экологической культуре населения по отношению к коммунальным отходам, перспективах развития раздельного сбора мусора и других аспектах.