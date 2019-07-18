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Тюменца лишат трех квартир из-за долга банкам в четыре млн рублей

18 июля 2019, 10:24
Фото: 1Mi
У жителя Тюменской области изымают квартиры за долги по банковским кредитам. Общая сумма долга составляет более четырёх млн рублей.
Сюжет
Тюмень

Мужчина купил две квартиры: одну в Тюмени, вторую в Свердловской области. Для покупки недвижимости он взял кредиты в двух банках, но не смог вовремя оплачивать свою задолженность перед кредитными учреждениями. Он допустил просрочки по платежам, а потом просто перестал платить. Общая сумма долга увеличилась с 3,5 до 4 млн рублей.

Банки обратились в районный суд. В ходе рассмотрения иска вынесено решение о взыскании с гражданина долгов по кредитам. Более того, обращено взыскание на три объекта недвижимости, принадлежащие должнику. Имущество, которое находилось в залоге, будет продано в ближайшее время на публичных торгах. В результате мужчина может остаться без своего недвижимого имущества.

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