Тюменца лишат трех квартир из-за долга банкам в четыре млн рублей

Мужчина купил две квартиры: одну в Тюмени, вторую в Свердловской области. Для покупки недвижимости он взял кредиты в двух банках, но не смог вовремя оплачивать свою задолженность перед кредитными учреждениями. Он допустил просрочки по платежам, а потом просто перестал платить. Общая сумма долга увеличилась с 3,5 до 4 млн рублей.
Банки обратились в районный суд. В ходе рассмотрения иска вынесено решение о взыскании с гражданина долгов по кредитам. Более того, обращено взыскание на три объекта недвижимости, принадлежащие должнику. Имущество, которое находилось в залоге, будет продано в ближайшее время на публичных торгах. В результате мужчина может остаться без своего недвижимого имущества.