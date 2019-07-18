Тюменца лишат трех квартир из-за долга банкам в четыре млн рублей

Мужчина купил две квартиры: одну в Тюмени, вторую в Свердловской области. Для покупки недвижимости он взял кредиты в двух банках, но не смог вовремя оплачивать свою задолженность перед кредитными учреждениями. Он допустил просрочки по платежам, а потом просто перестал платить. Общая сумма долга увеличилась с 3,5 до 4 млн рублей.