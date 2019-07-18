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Сотрудники УМВД Тюмени задержали 24 нелегала в ходе рейда

18 июля 2019, 13:43
Фото: 1Mi
По данным УМВД Тюмени, в ходе недавнего рейда сотрудники полиции задержаны 24 нелегальных иммигранта. Их задержали.
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Тюмень

В ходе проверки стражи правопорядка установили десять нарушений правил въезда в РФ. Сотрудники правопорядка составили административные протоколы на данных людей, им грозит штраф до 5 тыс. рублей и выдворение за пределы страны.

С начала года сотрудники полиции возбудили 35 уголовных дел по факту организации незаконной миграции на территории Тюменской области. Более того, в регионе отмечены 50 случаев фиктивной регистрации иностранцев в жилых домах, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

В апреле 2019 года сотрудники МВД Тюмени проверили 75 стройплощадок и выявили только пять нелегалов. В основном нарушения касались незаконного осуществления трудовой деятельности. Были выявлены факты фиктивной прописки.

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#Новости#Нелегальные мигранты#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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