Сотрудники УМВД Тюмени задержали 24 нелегала в ходе рейда

С начала года сотрудники полиции возбудили 35 уголовных дел по факту организации незаконной миграции на территории Тюменской области. Более того, в регионе отмечены 50 случаев фиктивной регистрации иностранцев в жилых домах, по данным фактам возбуждены уголовные дела.