Озеро Алебашево превратят в зону отдыха, она будет функционировать круглый год

Пробы донных отложений на озере уже проведены, до конца июля начнется очистка водоёма специальной техникой - илососами. Также городские власти планируют обустроить зоны отдыха на Алебашево, спортивные и тематические площадки, провести озеленительные работы.
До конца текущего года авторы эвент-парка «Алебашево» планируют построить на озере понтон для первых городских праздников и общественных мероприятий. По их словам, экозона будет способна вместить до 6 тыс. отдыхающих, об этом рассказал соавтор проекта благоустройства озера Алебашево Александр Андросов.
Ранее проект выиграл федеральный конкурс «100 городских лидеров» по созданию комфортных общественных пространств