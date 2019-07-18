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Озеро Алебашево превратят в зону отдыха, она будет функционировать круглый год

18 июля 2019, 04:46
Фото: 1Mi
На озере Алебашево в Тюмени стартуют работы по благоустройству. Через два года водоем и территорию вокруг него превратят в масштабную зону отдыха.

Пробы донных отложений на озере уже проведены, до конца июля начнется очистка водоёма специальной техникой - илососами. Также городские власти планируют обустроить зоны отдыха на Алебашево, спортивные и тематические площадки, провести озеленительные работы.

До конца текущего года авторы эвент-парка «Алебашево» планируют построить на озере понтон для первых городских праздников и общественных мероприятий. По их словам, экозона будет способна вместить до 6 тыс. отдыхающих, об этом рассказал соавтор проекта благоустройства озера Алебашево Александр Андросов.

Ранее проект выиграл федеральный конкурс «100 городских лидеров» по созданию комфортных общественных пространств

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#Новости#Благоустройство#Тюменская область#Озеро Алебашево#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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