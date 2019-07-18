Озеро Алебашево превратят в зону отдыха, она будет функционировать круглый год

До конца текущего года авторы эвент-парка «Алебашево» планируют построить на озере понтон для первых городских праздников и общественных мероприятий. По их словам, экозона будет способна вместить до 6 тыс. отдыхающих, об этом рассказал соавтор проекта благоустройства озера Алебашево Александр Андросов.