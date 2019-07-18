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Дожди и грозы ожидают тюменцев в эти выходные

18 июля 2019, 05:32
Фото: 1Mi
В Тюмени ближе к выходным испортится погода. Синоптики обещают дожди, грозы и усиление ветра.

Сегодня, 18 июля, в областной столице будет солнечная погода, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +25 градусов. В пятницу, 19 июля, будет идти небольшой дождь, возможна гроза, столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

В субботу, 20 июля, жителей областной столицы ожидает небольшой дождь, ясная погода и до +31 градуса тепла. В воскресенье, 21 июля, на Тюмень выпадет почти 40 мм осадков в виде дождя. Также в последний день недели прогнозируются грозы, молнии, местами ливни. Ветер усилится до 11 метров в секунду.

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На следующей неделе в Тюмени ожидается + 25, потом + 17 и сильный ливень
#Новости#Гроза#Дождь#Ливень#Тюменская область#Прогноз погоды#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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