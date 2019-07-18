Дожди и грозы ожидают тюменцев в эти выходные

В субботу, 20 июля, жителей областной столицы ожидает небольшой дождь, ясная погода и до +31 градуса тепла. В воскресенье, 21 июля, на Тюмень выпадет почти 40 мм осадков в виде дождя. Также в последний день недели прогнозируются грозы, молнии, местами ливни. Ветер усилится до 11 метров в секунду.