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В тюменском молоке нашли бактерии группы кишечной палочки

17 июля 2019, 04:49
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО
Управление Россельхознадзора по региону инициировало проверку компании «Молоко». Исследование по заявке ведомства проводилось в новосибирской ветеринарной лаборатории.
Сюжет
Тюмень

Молоко отборное «Нижняя Тавда» 4% жирности проверку в ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» не прошло. В нем было обнаружено несоответствие по микробиологическим показателям (наличие БГКП (колиформы) и КМАФАнМ), что является нарушением требований технического регламента.

Производственная компания «Молоко» попыталась оспорить итоги исследования и обратилась с жалобой в Арбитражный суд Тюменской области с требованием признать незаконным и отменить предписание Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Однако суд жалобу не удовлетворил. Предписание ведомства признано правомерным.

Колиформы, обнаруженные в тюменском молоке, являются бактериями группы кишечной палочки.

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#Новости#Молоко#Россельхознадзор#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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