В тюменском молоке нашли бактерии группы кишечной палочки

Молоко отборное «Нижняя Тавда» 4% жирности проверку в ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» не прошло. В нем было обнаружено несоответствие по микробиологическим показателям (наличие БГКП (колиформы) и КМАФАнМ), что является нарушением требований технического регламента.
Производственная компания «Молоко» попыталась оспорить итоги исследования и обратилась с жалобой в Арбитражный суд Тюменской области с требованием признать незаконным и отменить предписание Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Однако суд жалобу не удовлетворил. Предписание ведомства признано правомерным.
Колиформы, обнаруженные в тюменском молоке, являются бактериями группы кишечной палочки.