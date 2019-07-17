В тюменском молоке нашли бактерии группы кишечной палочки

Производственная компания «Молоко» попыталась оспорить итоги исследования и обратилась с жалобой в Арбитражный суд Тюменской области с требованием признать незаконным и отменить предписание Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Однако суд жалобу не удовлетворил. Предписание ведомства признано правомерным.