В базах данных для ЗАГСов произошел сбой из-за действий налоговых органов

В настоящее время ФНС перезагружает системы ЕГР ЗАГС. О плановых работах по установке нового ПО госорганы были проинформированы заранее. Между тем, работа ЗАГСов предполагает возможность функционирования в офлайн-режиме. Все данные будут внесены после завершения обновлений. Ситуация является штатной.
В Минюсте отметили, что специалисты работают над устранением сбоя.
С 15 июля по всей России стали отмечаться проблемы в работе ЗАГСов. Граждане не могли получить свидетельства о смерти, документы о рождении детей. В регионах работники госструктуры были вынуждены перейти в ручной режим.
В начале 2019 года в системе ФНС был отмечен сбой при сдаче отчетов ПФР и НДФЛ. Бухгалтером пришлось по нескольку раз отправлять один и тот же электронный отчет налоговикам.