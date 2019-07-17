В базах данных для ЗАГСов произошел сбой из-за действий налоговых органов

В настоящее время ФНС перезагружает системы ЕГР ЗАГС. О плановых работах по установке нового ПО госорганы были проинформированы заранее. Между тем, работа ЗАГСов предполагает возможность функционирования в офлайн-режиме. Все данные будут внесены после завершения обновлений. Ситуация является штатной.