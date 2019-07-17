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В базах данных для ЗАГСов произошел сбой из-за действий налоговых органов

17 июля 2019, 14:23
Фото: pixabay.com
В ФНС произошел сбой при обновлении программного обеспечения для ЗАГСов. Налоговая служба является оператором системы.

В настоящее время ФНС перезагружает системы ЕГР ЗАГС. О плановых работах по установке нового ПО госорганы были проинформированы заранее. Между тем, работа ЗАГСов предполагает возможность функционирования в офлайн-режиме. Все данные будут внесены после завершения обновлений. Ситуация является штатной.

В Минюсте отметили, что специалисты работают над устранением сбоя.

С 15 июля по всей России стали отмечаться проблемы в работе ЗАГСов. Граждане не могли получить свидетельства о смерти, документы о рождении детей. В регионах работники госструктуры были вынуждены перейти в ручной режим.

В начале 2019 года в системе ФНС был отмечен сбой при сдаче отчетов ПФР и НДФЛ. Бухгалтером пришлось по нескольку раз отправлять один и тот же электронный отчет налоговикам.

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#Новости#Электронные документы#ЗАГС#Александр Мязин#Политика
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