Тюменец обвинил рэперов в подготовке молодежи к выборам 2024 и неуважении к власти

По мнению общественника, молодых людей развращают видеоблоги и интернет. Более того, действия российских рэперов финансируются «врагами России». В их песнях прослеживается общий тренд на взаимодействие с оппозицией, невежество к представителям власти, отказ от общепризнанных моральных ценностей.