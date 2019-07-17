Тюменец обвинил рэперов в подготовке молодежи к выборам 2024 и неуважении к власти

По мнению общественника, молодых людей развращают видеоблоги и интернет. Более того, действия российских рэперов финансируются «врагами России». В их песнях прослеживается общий тренд на взаимодействие с оппозицией, невежество к представителям власти, отказ от общепризнанных моральных ценностей.
Он полагает, что некие структуры «финансируются из единого источника — врагами нашего государства, возможно, американцами». Андрей Мутьев заявляет, что проанализировал песни известных отечественных исполнителей (Оксимирон, Face, Little Big). По его данным, 100% учеников 8-10 классов знакомы с творчеством этих людей.
Мутьев предлагает противостоять подобного влиянию с помощью патриотизма и сетевых конкурсов блогеров. На реализацию этого плана он собирается получить президентский грант.