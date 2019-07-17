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Тюменец обвинил рэперов в подготовке молодежи к выборам 2024 и неуважении к власти

17 июля 2019, 13:18
Фото: pixabay.com
Тюменский общественник Андрей Мутьев раскритиковал отечественных рэперов и обвинил их в дурном влиянии на подрастающее поколение. Он отмечает, что подростков «готовят к выборам 2024 года» подрывая авторитет власти.
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Тюмень

По мнению общественника, молодых людей развращают видеоблоги и интернет. Более того, действия российских рэперов финансируются «врагами России». В их песнях прослеживается общий тренд на взаимодействие с оппозицией, невежество к представителям власти, отказ от общепризнанных моральных ценностей.

Он полагает, что некие структуры «финансируются из единого источника — врагами нашего государства, возможно, американцами». Андрей Мутьев заявляет, что проанализировал песни известных отечественных исполнителей (Оксимирон, Face, Little Big). По его данным, 100% учеников 8-10 классов знакомы с творчеством этих людей.

Мутьев предлагает противостоять подобного влиянию с помощью патриотизма и сетевых конкурсов блогеров. На реализацию этого плана он собирается получить президентский грант.

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#Новости#Рэп#Выборы#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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