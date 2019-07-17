Обновление системы ЗАГС не сказалось на работе реестра

Например, в труднодоступной местности перебои со связью случаются регулярно. Там операторы работают в офлайн-режиме очень часто. Для работы в таком режиме персонал органов ЗАГС всей России направляют на спецобучение. При этом ограничений по работе в офлайн-режиме нет. Данная система полностью автономна и отлажена. В режиме офлайн операторы работают неделями, подчеркнул Борис Беляков.