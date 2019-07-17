Обновление системы ЗАГС не сказалось на работе реестра

Систему ЕГР ЗАГС спроектировали так, чтобы все актовые записи в информационной системе могли регистрироваться независимо от обновлений, обрыва связи или выхода из строя аппаратуры. Чтобы и дальше оказывать услуги населению в обычном режиме работники отделений ЗАГС переходят в офлайн-режим, приводит слова официального представителя ФНС Бориса Белякова телеканал «360».
Собеседник издания поделился информацией об офлайн-режиме. Последний предназначен для регистрации актовой записи в автономном режиме на рабочем компьютере служащего органа ЗАГС. Здесь предусмотрено создание в памяти компьютера уникальных номеров актовых записей. При восстановлении связи или завершении обновления ПО актовая запись автоматически направляется в информационную систему ЕГР ЗАГС.
Например, в труднодоступной местности перебои со связью случаются регулярно. Там операторы работают в офлайн-режиме очень часто. Для работы в таком режиме персонал органов ЗАГС всей России направляют на спецобучение. При этом ограничений по работе в офлайн-режиме нет. Данная система полностью автономна и отлажена. В режиме офлайн операторы работают неделями, подчеркнул Борис Беляков.
Эксперт добавил, что сегодня нет никаких препятствий для регистрации актов гражданского состояния и оперативного оказания государственных услуг россиянам. Работа кипит и во время обновления системы ЕГР ЗАГС. Сотрудники ЗАГСов продолжают принимать документы и выдавать гражданам все необходимые справки и свидетельства.
Накануне отдельные СМИ подготовили статьи о сбоях в работе ЗАГСов. Данная информация не соответствует действительности. Офлайн-режим – это штатный режим работы. Он никак не сказывается на приеме граждан и выдаче нужных им бумаг, резюмировал представитель ФНС.