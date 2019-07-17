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Налоговики заявили о бесперебойной работе ЕГР ЗАГСа

17 июля 2019, 10:31
Фото: flickr.com
Федеральная налоговая служба не подтвердила, что в Едином государственном реестре ЗАГС произошел сбой. По информации ФНС, специалисты просто занимались обновлением системы.

Об этом налоговики проинформировали заранее, сообщает телеканал «360». В фискальном ведомстве добавили, что система позволяет операторам работать в офлайн-режиме в случае любых неполадок, например, если отсутствует связь между органами ЗАГС.

После завершения обновления данные автоматически появятся в реестре. Случившееся в налоговой назвали штатной ситуацией.

Единый государственный реестр «ЕГР ЗАГС» запустили в прошлом году, штатная работа началась в мае этого года.

Сообщения о сбоях в системе стали поступать 16 июля из Ульяновска, Екатеринбурга, Казани, Владимира и Ростова-на- Дону.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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