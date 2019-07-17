Налоговики заявили о бесперебойной работе ЕГР ЗАГСа

Об этом налоговики проинформировали заранее, сообщает телеканал «360». В фискальном ведомстве добавили, что система позволяет операторам работать в офлайн-режиме в случае любых неполадок, например, если отсутствует связь между органами ЗАГС.
После завершения обновления данные автоматически появятся в реестре. Случившееся в налоговой назвали штатной ситуацией.
Единый государственный реестр «ЕГР ЗАГС» запустили в прошлом году, штатная работа началась в мае этого года.
Сообщения о сбоях в системе стали поступать 16 июля из Ульяновска, Екатеринбурга, Казани, Владимира и Ростова-на- Дону.