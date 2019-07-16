В Тюменской области снизился уровень подростковой преступности

Самыми распространенными преступлениями среди несовершеннолетних остаются кражи. Чаще всего воруют из торговых центров и магазинов. На втором месте - грабежи. В большинстве случаев объектом преступных намерений являются смартфоны. На третьем месте - угоны.
В Ишиме уровень подростковой преступности снизился на 50%, в Тюмени на 3,8%. На прежнем уровне осталась подростковая преступность в Вагайском, Уватском муниципальных районах и в городе Ялуторовске.
В Армизонском, Аромашевском, Сладковском и Омутинском муниципальных районах несовершеннолетние в первом полугодии 2019 года не совершили ни одного преступления.
Количество краж совершенных подростками в Тюменской области уменьшилось на 16,7%, при этом количество грабежей, угонов и разбоев возросло.