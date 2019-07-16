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В Тюменской области снизился уровень подростковой преступности

16 июля 2019, 05:59
Фото: pixabay.com
В первом полугодии на территории Тюменской области несовершеннолетние совершили 233 преступления, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
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Тюмень

Самыми распространенными преступлениями среди несовершеннолетних остаются кражи. Чаще всего воруют из торговых центров и магазинов. На втором месте - грабежи. В большинстве случаев объектом преступных намерений являются смартфоны. На третьем месте - угоны.

В Ишиме уровень подростковой преступности снизился на 50%, в Тюмени на 3,8%. На прежнем уровне осталась подростковая преступность в Вагайском, Уватском муниципальных районах и в городе Ялуторовске.

В Армизонском, Аромашевском, Сладковском и Омутинском муниципальных районах несовершеннолетние в первом полугодии 2019 года не совершили ни одного преступления.

Количество краж совершенных подростками в Тюменской области уменьшилось на 16,7%, при этом количество грабежей, угонов и разбоев возросло.

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#Новости#Тюменская область#Подростковая преступность#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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