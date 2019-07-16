В Москве бывшего владельца тюменского завода арестовали до сентября

Другой защитник пытался оспорить, что доказательства по делу Мазуров не сможет уничтожить, потому что они находятся у Сбербанка, АНПЗ и следствия. Он добавил, что его доверитель, если бы опасался уголовного дела, мог бы не вернуться из командировки.