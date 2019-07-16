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В Москве бывшего владельца тюменского завода арестовали до сентября

16 июля 2019, 06:05
Фото: annpz.ru
В Москве Тверской районный суд отправил за решетку до 12 сентября бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ).
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Суд

Вопрос об избрании меры пресечения решался накануне. Ходатайствовал об аресте следователь следственного департамента МВД. Он сообщал, что Дмитрий Мазуров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, которым Сбербанку был причинен ущерб на сумму не менее 1,8 млрд руб.

Как пишет «Коммерсант», адвокаты предлагали перенести заседание, так как не знали о нем и не смогли собрать нужные документы.

Другая сторона просила арестовать Мазурова. По версии следствия, это было необходимо, потому что бывший владелец АНПЗ может скрыться, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей, а кроме того, еще не все участники предполагаемого преступления установлены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

«Руководство Сбербанка осуществило искусственный дефолт, чтобы списать в качестве погашения кредита контрольный пакет акций компании "Викей", принадлежащий Мазурову. Первый кредит должен был погашаться до 1 июля 2019 года, но были созданы условия для повторного кредита на сумму на $500 млн»,— цитирует «Коммерсант» одного из адвокатов.

Сбербанк обвиняет бывшего владельца и гендиректора АНПЗ в мошенничестве
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Другой защитник пытался оспорить, что доказательства по делу Мазуров не сможет уничтожить, потому что они находятся у Сбербанка, АНПЗ и следствия. Он добавил, что его доверитель, если бы опасался уголовного дела, мог бы не вернуться из командировки.

Дмитрий Мазуров рассказал, что АНПЗ строился 15 лет, и обошлось это в три млрд долларов, а Сбербанку было выплачено 900 млн долларов процентов.

«Однако, по словам Дмитрия Мазурова, в сентябре 2018 года Сбербанк ввел своих представителей в совет директоров НПЗ, а “в ноябре директор предприятия завалил его работу своими нелогичными действиями, продав одну и ту же продукцию двум покупателям”, – пишет «Коммерсант».

Тем не менее, судья арестовала бизнесмена до 12 сентября. Защита собирается обжаловать такое решение.

Напомним, что Дмитрия Мазурова задержали в минувшую субботу. Изначально в СМИ сообщалось, что это произошло, когда бывший владелец АНПЗ проходил паспортный контроль, но в ГК «Новый Поток» сообщили, что при прилете из командировки.

В Москве задержали бывшего владельца АНПЗ Мазурова. Его подозревают в мошенничестве
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Накануне Сбербанк выступил, что обращался в полицию с заявлением на Дмитрия Мазурова и Геннадия Лисовиченко (бывшего гендиректора Антипинского НПЗ).

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