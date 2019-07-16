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С «Тюменьстальмоста» из-за долгов по зарплате массово увольняются сотрудники

16 июля 2019, 04:59
Фото: vk.com/Тюменьстальмост
Сотрудники «Тюменьстальмост» массово увольняются из-за образовавшихся долгов по зарплате. Предприятие задолжало 762 работникам 37 млн рублей.
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Тюмень

По словам одного из сотрудников предприятия, некоторые работники перестали выходить из-за этого на работу и ждут, когда с ними рассчитаются. Также он рассказал, что последний раз видел зарплату в мае. Это были остатки за работу в марте. Работники до сих пор ждут зарплату за апрель, май и июнь. С предприятия массово увольняются работники, те, кто остался, пишут заявления о приостановке работы до выплаты зарплаты. Продолжают работать лишь иностранцы из соседних стран.

Это уже не первый подобный случай. Так в январе текущего года прокуратура Тюменского района добилась от «Тюменьстальмоста» выплаты работникам предприятия долгов по зарплате за ноябрь 2018 года. Сумма долга составляла почти 30 млн рублей.

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