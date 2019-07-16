С «Тюменьстальмоста» из-за долгов по зарплате массово увольняются сотрудники

По словам одного из сотрудников предприятия, некоторые работники перестали выходить из-за этого на работу и ждут, когда с ними рассчитаются. Также он рассказал, что последний раз видел зарплату в мае. Это были остатки за работу в марте. Работники до сих пор ждут зарплату за апрель, май и июнь. С предприятия массово увольняются работники, те, кто остался, пишут заявления о приостановке работы до выплаты зарплаты. Продолжают работать лишь иностранцы из соседних стран.