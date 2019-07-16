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Новые тракторы реконструируют 200 км лесных дорог в Тюменской области

16 июля 2019, 10:47
Фото: Фото: администрация Тюменской области
Новые тракторы «Агромаш ТГ90» поступили на предприятие ГБУ ТО «Тюменская авиабаза». Они помогут лесничествам Тюменской области в уборке завалов и возведению противопожарных барьеров для защиты лесных массивов.

Отмечается, что новая техника займется реконструкцией лесных дорог противопожарного назначения. Основные работы пройдут в труднодоступной местности.

Руководство ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» отмечает, что тракторы экономичны и ремонтопригодны. На технику устанавливается новое оборудование для распашки земли и прокладки минерализованных полос. Деньги на тракторы выделены из федерального и регионального бюджета.

В рамках нацпроекта «Экология» планируется за 5 лет увеличить общую площадь лесов и снизить ущерб от пожаров. В этом году будет построено 36 км лесных дорог и реконструировано ещё 200 км.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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