Новые тракторы реконструируют 200 км лесных дорог в Тюменской области

Отмечается, что новая техника займется реконструкцией лесных дорог противопожарного назначения. Основные работы пройдут в труднодоступной местности.
Руководство ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» отмечает, что тракторы экономичны и ремонтопригодны. На технику устанавливается новое оборудование для распашки земли и прокладки минерализованных полос. Деньги на тракторы выделены из федерального и регионального бюджета.
В рамках нацпроекта «Экология» планируется за 5 лет увеличить общую площадь лесов и снизить ущерб от пожаров. В этом году будет построено 36 км лесных дорог и реконструировано ещё 200 км.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года