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Можно ли загорать в Тюмени на общественных пляжах топлесс?

16 июля 2019, 09:48
Фото: pixabay.com
В то время, когда Тюменцы изнемогают от жары и штурмуют городские пляжи, которых в Тюмени, как оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить потребность большинства жителей города. Корреспондент «Нашего города» выяснил, как с этим справляются любители откровенного загара.
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Отдых

Нудист со стажем рассказал нам, как он выходит из положения при отсутствии официального места для принятия солнечных и водных процедур в обнаженном виде. А также поделился мнением о правовом аспекте такого отдыха в России и заграницей.

- У нас в Тюмени нет легальных пляжей для нудистов. В других регионах есть. В Москве есть Серебряный бор. У нас в стране не запрещено. Есть такие места в Краснодарском крае, Крыму. А вот в Индии запрещено законодательно, в мусульманских странах. Запрещено в Таиланде. В Европе есть специальные пляжи, в той же Испании.

В Тюмени нет, поэтому людям, которые этим занимаются, приходится прятаться, искать укромные водоемы. Это как с курением: хочешь курить – занимайся этим в специально отведенных местах или там где это не запрещено. Не кури в общественных местах.

В Европе тоже строгие правила. Я когда в Барселоне поехал на пляж на велосипеде в одних плавках, то меня остановил полицейский. И попросил надеть рубашку. Это классифицируется как нарушение общественного порядка.

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Почему это людям нравится? Потому что это полезно с эмоциональной точки зрения. Это полный релакс, тебя ничто не напрягает, получаешь ощущение свободы и комфорта. У людей не должно быть предвзятого отношения к нудистам, мы обычные, законопослушные граждане.

Что может грозить нудисту, если он будет отдыхать на обычном пляже, рассказала руководитель пресс-службы ГУВД по Тюменской области Светлана Новик.

- Таких заявлений к нам пока не поступало, чтобы кто-то на пляже оголился. А в каждом случае нужно предметно разбираться, все зависит от обстоятельств. Если какой-то дикий район и человек решил искупаться и разделся и никто не видит. Действия можно квалифицировать по-разному. Может быть квалифицировано как нарушение общественного порядка, если место не является нудистским пляжем, и гражданин явно демонстрирует неуважение к обществу. Можно это квалифицировать как мелкое хулиганство. Но если это сопровождается нецензурной бранью или приставанием к гражданам. Другое дело, если это происходит в присутствии малолетних лиц, которые не достигли 16 лет, то можно получить срок до трех лет. Причем это может быть и женщина и мужчина. В Тюмени к счастью или, к сожалению, таких мест нет.

Для понимания, если развратные действия по статье 135 УК РФ совершены в отношении ребенка от 12 до 14 лет – срок от 3 до 8 лет, если ребенку от двух и более лет, то наказывается сроком от 8 до 12 лет. А если группой лиц, то до 15 лет.

- А если девушка загорает топлесс?

Мера ответственности будет зависеть от обстоятельств.

Свое отношение к нудистским пляжам высказал и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

«Какой пляж откроют? Нудистский? Я даже не знаю что это такое. Вообще к этому я отношусь отрицательно», - сказал спикер гордумы.

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В свою очередь вопрос о пляжах мы задали и депутату Тюменской областной думы Глебу Трубину. Спросили, что нужно делать, чтобы мест для купания в городе и его окрестностях хватало и нужен ли тюменцам нудистский пляж?

- Тут есть два решения, кто должен этим заниматься, либо государство, либо бизнес. Если считаем, что государство, то нужно посмотреть, насколько это востребовано, какие у нас есть водоемы, кто должен их чистить. Хотя весь мир идет к тому, что нужно подключать бизнес-сообщество, потому что людям нужен не просто пляж. Люди хотят там поесть шашлык, выпить кофе и другие напитки. И здесь нужно привлекать бизнес, который готов в этой сфере работать. И поскольку в Сибири не так много в году жарких дней и возможно все брать на себя предпринимателям не выгодно, то государство могло бы взять на себя часть расходов, например на очистку этих водоемов.

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Мы недавно в Тобольске и Вагайском районе проводили прием и нам задавали вопрос по поводу [общественного] пляжа. Это говорит о том, что потребности людей растут.

Насчет обустройства нудистского пляжа сказать не готов, не знаю, сколько людей этим занимаются, но мне кажется, что в Тюмени больше жителей, которые придерживаются консервативных взглядов. Считаю, что сначала нужно создать инфраструктуру для более широкого круга граждан, а потом уже думать о тех, кто хочет отдыхать нестандартно. Обычно это делают в каком-нибудь удаленном месте. Для Тюмени мне кажется - это неактуальный вопрос.

1. Нужен ли в Тюменской области нудистский пляж?
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