Можно ли загорать в Тюмени на общественных пляжах топлесс?

- Таких заявлений к нам пока не поступало, чтобы кто-то на пляже оголился. А в каждом случае нужно предметно разбираться, все зависит от обстоятельств. Если какой-то дикий район и человек решил искупаться и разделся и никто не видит. Действия можно квалифицировать по-разному. Может быть квалифицировано как нарушение общественного порядка, если место не является нудистским пляжем, и гражданин явно демонстрирует неуважение к обществу. Можно это квалифицировать как мелкое хулиганство. Но если это сопровождается нецензурной бранью или приставанием к гражданам. Другое дело, если это происходит в присутствии малолетних лиц, которые не достигли 16 лет, то можно получить срок до трех лет. Причем это может быть и женщина и мужчина. В Тюмени к счастью или, к сожалению, таких мест нет.