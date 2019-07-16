Можно ли загорать в Тюмени на общественных пляжах топлесс?

Нудист со стажем рассказал нам, как он выходит из положения при отсутствии официального места для принятия солнечных и водных процедур в обнаженном виде. А также поделился мнением о правовом аспекте такого отдыха в России и заграницей.
- У нас в Тюмени нет легальных пляжей для нудистов. В других регионах есть. В Москве есть Серебряный бор. У нас в стране не запрещено. Есть такие места в Краснодарском крае, Крыму. А вот в Индии запрещено законодательно, в мусульманских странах. Запрещено в Таиланде. В Европе есть специальные пляжи, в той же Испании.
В Тюмени нет, поэтому людям, которые этим занимаются, приходится прятаться, искать укромные водоемы. Это как с курением: хочешь курить – занимайся этим в специально отведенных местах или там где это не запрещено. Не кури в общественных местах.
В Европе тоже строгие правила. Я когда в Барселоне поехал на пляж на велосипеде в одних плавках, то меня остановил полицейский. И попросил надеть рубашку. Это классифицируется как нарушение общественного порядка.
Почему это людям нравится? Потому что это полезно с эмоциональной точки зрения. Это полный релакс, тебя ничто не напрягает, получаешь ощущение свободы и комфорта. У людей не должно быть предвзятого отношения к нудистам, мы обычные, законопослушные граждане.
Что может грозить нудисту, если он будет отдыхать на обычном пляже, рассказала руководитель пресс-службы ГУВД по Тюменской области Светлана Новик.
- Таких заявлений к нам пока не поступало, чтобы кто-то на пляже оголился. А в каждом случае нужно предметно разбираться, все зависит от обстоятельств. Если какой-то дикий район и человек решил искупаться и разделся и никто не видит. Действия можно квалифицировать по-разному. Может быть квалифицировано как нарушение общественного порядка, если место не является нудистским пляжем, и гражданин явно демонстрирует неуважение к обществу. Можно это квалифицировать как мелкое хулиганство. Но если это сопровождается нецензурной бранью или приставанием к гражданам. Другое дело, если это происходит в присутствии малолетних лиц, которые не достигли 16 лет, то можно получить срок до трех лет. Причем это может быть и женщина и мужчина. В Тюмени к счастью или, к сожалению, таких мест нет.
Для понимания, если развратные действия по статье 135 УК РФ совершены в отношении ребенка от 12 до 14 лет – срок от 3 до 8 лет, если ребенку от двух и более лет, то наказывается сроком от 8 до 12 лет. А если группой лиц, то до 15 лет.
- А если девушка загорает топлесс?
Мера ответственности будет зависеть от обстоятельств.
Свое отношение к нудистским пляжам высказал и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.
«Какой пляж откроют? Нудистский? Я даже не знаю что это такое. Вообще к этому я отношусь отрицательно», - сказал спикер гордумы.
В свою очередь вопрос о пляжах мы задали и депутату Тюменской областной думы Глебу Трубину. Спросили, что нужно делать, чтобы мест для купания в городе и его окрестностях хватало и нужен ли тюменцам нудистский пляж?
- Тут есть два решения, кто должен этим заниматься, либо государство, либо бизнес. Если считаем, что государство, то нужно посмотреть, насколько это востребовано, какие у нас есть водоемы, кто должен их чистить. Хотя весь мир идет к тому, что нужно подключать бизнес-сообщество, потому что людям нужен не просто пляж. Люди хотят там поесть шашлык, выпить кофе и другие напитки. И здесь нужно привлекать бизнес, который готов в этой сфере работать. И поскольку в Сибири не так много в году жарких дней и возможно все брать на себя предпринимателям не выгодно, то государство могло бы взять на себя часть расходов, например на очистку этих водоемов.
Мы недавно в Тобольске и Вагайском районе проводили прием и нам задавали вопрос по поводу [общественного] пляжа. Это говорит о том, что потребности людей растут.
Насчет обустройства нудистского пляжа сказать не готов, не знаю, сколько людей этим занимаются, но мне кажется, что в Тюмени больше жителей, которые придерживаются консервативных взглядов. Считаю, что сначала нужно создать инфраструктуру для более широкого круга граждан, а потом уже думать о тех, кто хочет отдыхать нестандартно. Обычно это делают в каком-нибудь удаленном месте. Для Тюмени мне кажется - это неактуальный вопрос.