Минтруд допускает продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году. В настоящий момент основным держателем пенсионных средств граждан России является банк ВЭБ.РФ. В конце прошлого года Путин продлил мораторий до 2021 года. По плану Минфина и ЦБ, в России должен быть введен ИПК, при котором граждане добровольно будут производить отчисления на накопительную часть пенсии. Денежные средства будут собственностью гражданина. Подобную систему намеревались запустить в 2019 году, но окончательного решения не последовало.