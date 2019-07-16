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Минтруд допускает продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

16 июля 2019, 13:57
Фото: pixabay.com
Правительство РФ намерено продлить мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года. Данное решение уже заложено в планах Минтруда по формированию бюджета ПФР в 2020 году.

Накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году. В настоящий момент основным держателем пенсионных средств граждан России является банк ВЭБ.РФ. В конце прошлого года Путин продлил мораторий до 2021 года. По плану Минфина и ЦБ, в России должен быть введен ИПК, при котором граждане добровольно будут производить отчисления на накопительную часть пенсии. Денежные средства будут собственностью гражданина. Подобную систему намеревались запустить в 2019 году, но окончательного решения не последовало.

В настоящее время бюджет ПФР на 2022 год ещё не создан. В Минтруде за разъяснениями просят «обращаться в Минфин России».

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