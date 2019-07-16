Фабрика «Восход» пытается продать пятиэтажное здание за 500 млн рублей

Обувное объединение было основано в 1960-х годах. По данным за 2017 год в организации работало 30 человек, а выручка от реализации продукции составила 19 млн рублей. С 1 декабря прошлого года юрлицо приостановило производство. Более того, фабрика судится с тюменским правительством из-за большого налога на имущество, который составляет почти 4 млн рублей в год.