Фабрика «Восход» пытается продать пятиэтажное здание за 500 млн рублей

На данный момент покупателей нет. Представитель агентства по продаже невидимости отметил, что объектом интересуются, но конкретных предложений не поступало.
На торги выставлено пятиэтажное здание общей площадью почти 6 тыс. квадратных метров по улице Урицкого, 5. По словам гендиректора общества, главным условием продажи является дальнейшая работа организации.
Обувное объединение было основано в 1960-х годах. По данным за 2017 год в организации работало 30 человек, а выручка от реализации продукции составила 19 млн рублей. С 1 декабря прошлого года юрлицо приостановило производство. Более того, фабрика судится с тюменским правительством из-за большого налога на имущество, который составляет почти 4 млн рублей в год.