Яндекс.Такси в Тюмени прирастет за счет «Везет»

Пресс-служба Яндекс сообщила о том, что Яндекс.Такси заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт». Предполагается, что Яндекс.Такси инвестирует 8 млрд рублей в развитие такси. По четыре млрд рублей будет направлено на программы поддержки местных таксопарков и водителей, а также в технологии безопасности поездок. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу Яндекс.Такси.
После того, как сделка завершится 56,2% Яндекс.Такси будет принадлежать Яндексу, 35,0% — Uber, 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.
Сделка должна быть закрыта до конца текущего года. Соглашение одобрено наблюдательным советом Яндекс.Такси, советом директоров Yandex N.V. и «Везёт».
Пользователи «Везет» по-прежнему смогут заказать поездку через приложения Rutaxi и «Везет» и по телефону.
Группа «Везет» сформирована в мае 2017 года в результате объединения компаний «Сатурн» и Rutaxi. Она управляет сервисами заказа такси «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России, в том числе и в Тюмени.
В сервисе заказа такси «Везет» тюменский отдел маркетинга отказался от комментариев, сославшись на пиар-службу федерального центра компании. Между тем оператором информационной системы «ВЕЗЁТ.Сервис заказа поездок» в Тюмени согласно данным сайта службы является ООО «Лидер-О». При этом сотрудники сервиса уже в курсе, что их объединят с Яндекс. Такси.
Но сделка прежде должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой России.