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Яндекс.Такси в Тюмени прирастет за счет «Везет»

15 июля 2019, 10:34
Фото: 1Mi
Часть активов Группы компаний «Везет» перейдет под контроль Яндекс.Такси. После завершения сделки водители и таксопарки будут работать на платформе Яндекс.Такси.
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Тюмень

Пресс-служба Яндекс сообщила о том, что Яндекс.Такси заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт». Предполагается, что Яндекс.Такси инвестирует 8 млрд рублей в развитие такси. По четыре млрд рублей будет направлено на программы поддержки местных таксопарков и водителей, а также в технологии безопасности поездок. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу Яндекс.Такси.

После того, как сделка завершится 56,2% Яндекс.Такси будет принадлежать Яндексу, 35,0% — Uber, 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.

Сделка должна быть закрыта до конца текущего года. Соглашение одобрено наблюдательным советом Яндекс.Такси, советом директоров Yandex N.V. и «Везёт».

Пользователи «Везет» по-прежнему смогут заказать поездку через приложения Rutaxi и «Везет» и по телефону.

Группа «Везет» сформирована в мае 2017 года в результате объединения компаний «Сатурн» и Rutaxi. Она управляет сервисами заказа такси «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России, в том числе и в Тюмени.

В сервисе заказа такси «Везет» тюменский отдел маркетинга отказался от комментариев, сославшись на пиар-службу федерального центра компании. Между тем оператором информационной системы «ВЕЗЁТ.Сервис заказа поездок» в Тюмени согласно данным сайта службы является ООО «Лидер-О». При этом сотрудники сервиса уже в курсе, что их объединят с Яндекс. Такси.

Но сделка прежде должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой России.

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