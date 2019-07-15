Яндекс.Такси в Тюмени прирастет за счет «Везет»

Пресс-служба Яндекс сообщила о том, что Яндекс.Такси заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт». Предполагается, что Яндекс.Такси инвестирует 8 млрд рублей в развитие такси. По четыре млрд рублей будет направлено на программы поддержки местных таксопарков и водителей, а также в технологии безопасности поездок. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу Яндекс.Такси.