В Тюмени состоялся суд над обвиняемым в угрозе убийством у бара «Ермолаев»

По версии Кышко, 15 декабря 2018 года он и его друзья находились около бара «Ермолаев» и пытались припарковаться. Одно из свободных мест перегородила «Волга», а рядом стоял Тимур Муратов. Кышко подумал, что это его машина и попросил её убрать. В ответ он услышал брань и слова «Я тебя завалю!». Далее Муратов достал пистолет и подошел к автомобилю потерпевших. Кышко быстро сдал назад и врезался в такси. В ходе потасовки пистолет у Муратова забрали и вызвали полицию.