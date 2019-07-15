В Тюмени состоялся суд над обвиняемым в угрозе убийством у бара «Ермолаев»

Адвокат Муратова настаивал на закрытом процессе из-за «распространения порочащих сведений», но ходатайство было отклонено.
По версии Кышко, 15 декабря 2018 года он и его друзья находились около бара «Ермолаев» и пытались припарковаться. Одно из свободных мест перегородила «Волга», а рядом стоял Тимур Муратов. Кышко подумал, что это его машина и попросил её убрать. В ответ он услышал брань и слова «Я тебя завалю!». Далее Муратов достал пистолет и подошел к автомобилю потерпевших. Кышко быстро сдал назад и врезался в такси. В ходе потасовки пистолет у Муратова забрали и вызвали полицию.
По словам обвиняемого – он не курит. В остальном вопросов к стороне потерпевшего не было.
На 18 июля назначено следующее заседание по данному делу.
Сразу после инцидента у бара в конце 2018 года полиция провела обыски в квартире Кышко. Инцидент объяснили тем, что товарищ тюменца Абдыкалыков был задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Следователи полагали, что он скрывается в квартире тюменца.