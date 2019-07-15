В центре Тюмени женщины ходят в купальниках из-за жары

Между тем, из-за жары и пробок множество жителей города не могут выехать на пляжи. Отмечается, что в ближайшее время у Драмтеатра могут появиться пляжные лежаки. Метеорологи отмечают, что следующий виток жары следует ожидать ближе к концу июля, началу августа. Во вторник температура воздуха снизится на 8 градусов.