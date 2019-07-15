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В центре Тюмени женщины ходят в купальниках из-за жары

15 июля 2019, 11:03
Фото: ЧС Тюмень
В центре Тюмени женщины ходят около фонтана в купальниках. Городской фонтан у Драмтеатра пользуется спросом не только у детей.
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Тюмень

В крупном тюменском паблике житель города разместил видео, где женщина в купальнике стоит у городского фонтана. За 15 часов видео набрало 30 тыс. просмотров и более 200 комментариев. Большинство тюменцев отмечают, что областная столица не является курортом и ходить в купальнике не прилично.

«Не пойму почему голые барышни, да и дети тоже, в самом сердце Тюмени, у Драмтеатра!», - отметил один из подписчиков «ЧС Тюмень».

Между тем, из-за жары и пробок множество жителей города не могут выехать на пляжи. Отмечается, что в ближайшее время у Драмтеатра могут появиться пляжные лежаки. Метеорологи отмечают, что следующий виток жары следует ожидать ближе к концу июля, началу августа. Во вторник температура воздуха снизится на 8 градусов.

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#Новости#Театр драмы#Жара#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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