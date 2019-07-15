В центре Тюмени женщины ходят в купальниках из-за жары

В крупном тюменском паблике житель города разместил видео, где женщина в купальнике стоит у городского фонтана. За 15 часов видео набрало 30 тыс. просмотров и более 200 комментариев. Большинство тюменцев отмечают, что областная столица не является курортом и ходить в купальнике не прилично.
«Не пойму почему голые барышни, да и дети тоже, в самом сердце Тюмени, у Драмтеатра!», - отметил один из подписчиков «ЧС Тюмень».
Между тем, из-за жары и пробок множество жителей города не могут выехать на пляжи. Отмечается, что в ближайшее время у Драмтеатра могут появиться пляжные лежаки. Метеорологи отмечают, что следующий виток жары следует ожидать ближе к концу июля, началу августа. Во вторник температура воздуха снизится на 8 градусов.