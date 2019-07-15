В Москве задержали бывшего владельца АНПЗ Мазурова. Его подозревают в мошенничестве

Господина Мазурова подозревают в хищении кредитных денег Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка, общая сумма которых превышает три млрд долларов. В самом ГК «Новый Поток», в котором председателем совета является Дмитрий Мазуров и куда ранее входил АНПЗ, расценивают задержание как попытку давления на следствие со стороны недоброжелателей (каких именно, неизвестно), а также заявили, что Мазуров никогда не скрывался от следствия.
Источники «Коммерсанта» в полиции рассказали, что Мазурова задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту при его попытке улететь в Ниццу, где у него есть недвижимость.
Его доставили в изолятор временного задержания на Петровке, 38, там ему предъявили постановление о задержании на 48 часов в соответствии с 91-й статьей УПК РФ.
В «Новом Потоке» опровергли эту информацию. Там сказали, что Мазурова задержали в аэропорту Шереметьево по прилету в столицу из зарубежной командировки. В компании добавили, что Мазуров 11 июля давал в следственном департаменте МВД пояснения и также предоставил документы. Пятого июля было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но позже решение отменили.
Бывшего главу Антипинского НПЗ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. «Коммерсант», ссылаясь на своих инсайдеров, пишет, что речь может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка, на сумму 1,75 млрд долларов. Эти деньги нужны были на строительство предприятия, хотя, как поясняет издание со ссылкой на свои источники, оно было построено по стоимости ниже рыночной. Кредит брали для этих целей еще и у двух других банках.
Напомним, что в прошлом году Антипинский НПЗ в качестве ответчика множество раз выступал в арбитражных судах. Большая часть споров касалась задолженности перед подрядчиками. В некоторых случаях долги превышали сотни миллионов рублей. Некоторые подрядчики уведомляли о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АНПЗ. Но до дела не доходило.
Таким образом это может объяснять ситуацию, сложившуюся на заводе.
Так в декабре прошлого года АНПЗ приостанавливал работу из-за отсутствия денег на покупку сырья. Впрочем, через несколько дней работа возобновилась.
В конце апреля этого года руководители завода решились на банкротство. Работа была остановлена. Основным владельцем стал Сбербанк, а потом 80% акций выкупила «Сокар Энергоресурс». Касательно АНПЗ высказывался и губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Безусловно, мы заинтересованы и будем делать все, чтобы сохранить действующее предприятие с рабочим коллективом и сохранить экономический субъект на территории нашей области», — говорил глава региона.