В Москве задержали бывшего владельца АНПЗ Мазурова. Его подозревают в мошенничестве

Бывшего главу Антипинского НПЗ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. «Коммерсант», ссылаясь на своих инсайдеров, пишет, что речь может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка, на сумму 1,75 млрд долларов. Эти деньги нужны были на строительство предприятия, хотя, как поясняет издание со ссылкой на свои источники, оно было построено по стоимости ниже рыночной. Кредит брали для этих целей еще и у двух других банках.