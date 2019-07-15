Спасательные средства на борту судна: классификация

Они могут быть коллективными или индивидуальными. Важно, чтобы это оборудование соответствовало нормативам СОЛАС-74:
Спасательные средства – важное палубное оборудование, от которого зависит многое. Поэтому к его состоянию нельзя относиться халатно.
Речь идет о шлюпках, плотах, специальных приборах и плот-каютах. Для создания надежной шлюпки используется металл (чаще всего алюминий) или особый вид пластика. Деревянные изделия на сегодняшний день не используются ввиду своей неактуальности. Оснащена шлюпка воздушными ящиками, что позволяет оставаться на поверхности воды вне зависимости от обстоятельств.
На современных судах есть только шлюпки с герметичным закрытием. Это позволяет полностью заблокировать входные двери и не позволить воде попасть внутрь. Конвенция СОЛАС-74 требует, чтобы:
Сегодня производители научились делать так, чтобы перевернутая шлюпка самостоятельно переворачивалась в воде в нормальное положение, даже когда внутри нее находится полный комплект людей со снабжением.
Дежурная шлюпка всегда готова к немедленному использованию. Она рассчитана на спасение потерпевших, которые упали в воду. Также оборудование позволяет буксировать плот. На подготовительные работы должно уходить максимум 5 минут. Вместительность – 5 сидячих и одно лежачее место. Надувные средства находятся на борту в состоянии полной готовности.
Основное спасательное средство на малых судах. Плоты делятся на мягкие и жесткие. Жесткие плоты используют только на устаревающих суднах. В наше время традиционно отдают предпочтение мягким спасательным плотам вместительностью до 25 человек.
Важно, чтобы конструкция позволяла сбрасывать плот с большой высоты. Он должен быть способным находиться на поверхности воды до 30 суток вне зависимости от условий. Выдерживание многократных прыжков – еще одна важная характеристика. От жары и дождя люди прячутся под тентом – обязательным компонентом спасательного плота.
Речь идет о кругах, жилетах, костюмах с гидро- и термозащитой, теплозащитные средства. Диаметр круга не должен превышать 80 сантиметров. Предельно допустимый вес – 2500 грамм. Запрещено использовать в составе ряд материалов.
Персональный жилет должен быть у всех членов экипажа и пассажиров. Отдельное внимание детским жилетам. В каждом из них есть огонь с заряженным на 8 часов беспрерывной работы аккумулятором и свистком.
Надувные спасательные жилеты должны располагать минимум двумя камерами. В идеале надуваться они должны при контакте с водой. На надувание ртом или баллончиком в условиях экстренной ситуации нет времени. Задача жилета состоит в том, чтобы упавший в воду человек всплывал лицом вверх и был наклонен назад.
Гидротермокостюм – продвинутое защитное средство, позволяющее не только спасти человека, но и поддержать его температуру тела. Качественное защитное средство должно выдерживать прыжки с высоты до 5 метров, снабжаться поисковым огнем, поясом и карабином. Все члены команды дежурных шлюпок должны располагать таким костюмом.
Теплозащитные средства – водонепроницаемый мешок, сохраняющий тепло. Их используют, чтобы закрыть человеческое тело, оставив снаружи только лицо. Выполняет свои функции в условиях от -30 до +20 градусов по Цельсию. Как видите, к спасательным приспособлениям предъявляют ряд жесткий требований, поэтому их стоимость всегда соответствующая.
Лучше всего, чтобы ни одно из спасательных средств не приходилось использовать по назначению. Тем не менее, лучше всегда предупредить угрозу для здоровья и безопасности и позаботиться о надежности всех спасательных средств. Таким образом вы будете уверены, что все члены экипажа и пассажиры при чрезвычайном происшествии спасутся, вернувшись домой целыми и невредимыми.