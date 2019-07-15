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Спасательные средства на борту судна: классификация

15 июля 2019, 06:52
Фото: 7ft.ru
Спасательное средство – устройство, с помощью которого удается сохранить человеческие жизни на потерпевшем бедствие судне.

Они могут быть коллективными или индивидуальными. Важно, чтобы это оборудование соответствовало нормативам СОЛАС-74:

  • способность выдерживать широкий диапазон температуры;
  • стойкость к морской воде;
  • стойкость к процессам гниения, ржавления и т.п.;
  • яркий оранжевый цвет, способствующий обнаружению с большого расстояния;
  • светоотражающие материалы покрытия.
Фото: 7ft.ru

Спасательные средства – важное палубное оборудование, от которого зависит многое. Поэтому к его состоянию нельзя относиться халатно.

Спасательные средства группового типа

Речь идет о шлюпках, плотах, специальных приборах и плот-каютах. Для создания надежной шлюпки используется металл (чаще всего алюминий) или особый вид пластика. Деревянные изделия на сегодняшний день не используются ввиду своей неактуальности. Оснащена шлюпка воздушными ящиками, что позволяет оставаться на поверхности воды вне зависимости от обстоятельств.

На современных судах есть только шлюпки с герметичным закрытием. Это позволяет полностью заблокировать входные двери и не позволить воде попасть внутрь. Конвенция СОЛАС-74 требует, чтобы:

  • люди внутри были защищены от жары и мороза;
  • попасть внутрь можно было только через герметично закрывающийся люк;
  • расположение люков не препятствовало спуску на поверхность воды с уже находящимися внутри людьми;
  • люк предельно прочно закрывался;
  • люди могли грести;
  • шлюпка в полном комплекте была на плаву даже опрокинутой;
  • внутрь попадало нужное количество света в условиях закрытых люков;
  • покрытие было ярким и давало возможность обнаружить объект с большого расстояния.
Фото: 7ft.ru

Сегодня производители научились делать так, чтобы перевернутая шлюпка самостоятельно переворачивалась в воде в нормальное положение, даже когда внутри нее находится полный комплект людей со снабжением.

Дежурная шлюпка

Дежурная шлюпка всегда готова к немедленному использованию. Она рассчитана на спасение потерпевших, которые упали в воду. Также оборудование позволяет буксировать плот. На подготовительные работы должно уходить максимум 5 минут. Вместительность – 5 сидячих и одно лежачее место. Надувные средства находятся на борту в состоянии полной готовности.

Плот

Основное спасательное средство на малых судах. Плоты делятся на мягкие и жесткие. Жесткие плоты используют только на устаревающих суднах. В наше время традиционно отдают предпочтение мягким спасательным плотам вместительностью до 25 человек.

Важно, чтобы конструкция позволяла сбрасывать плот с большой высоты. Он должен быть способным находиться на поверхности воды до 30 суток вне зависимости от условий. Выдерживание многократных прыжков – еще одна важная характеристика. От жары и дождя люди прячутся под тентом – обязательным компонентом спасательного плота.

Фото: 7ft.ru

Спасательные средства индивидуального типа

Речь идет о кругах, жилетах, костюмах с гидро- и термозащитой, теплозащитные средства. Диаметр круга не должен превышать 80 сантиметров. Предельно допустимый вес – 2500 грамм. Запрещено использовать в составе ряд материалов.

Персональный жилет должен быть у всех членов экипажа и пассажиров. Отдельное внимание детским жилетам. В каждом из них есть огонь с заряженным на 8 часов беспрерывной работы аккумулятором и свистком.

Надувные спасательные жилеты должны располагать минимум двумя камерами. В идеале надуваться они должны при контакте с водой. На надувание ртом или баллончиком в условиях экстренной ситуации нет времени. Задача жилета состоит в том, чтобы упавший в воду человек всплывал лицом вверх и был наклонен назад.

Гидротермокостюм – продвинутое защитное средство, позволяющее не только спасти человека, но и поддержать его температуру тела. Качественное защитное средство должно выдерживать прыжки с высоты до 5 метров, снабжаться поисковым огнем, поясом и карабином. Все члены команды дежурных шлюпок должны располагать таким костюмом.

Теплозащитные средства – водонепроницаемый мешок, сохраняющий тепло. Их используют, чтобы закрыть человеческое тело, оставив снаружи только лицо. Выполняет свои функции в условиях от -30 до +20 градусов по Цельсию. Как видите, к спасательным приспособлениям предъявляют ряд жесткий требований, поэтому их стоимость всегда соответствующая.

Лучше всего, чтобы ни одно из спасательных средств не приходилось использовать по назначению. Тем не менее, лучше всегда предупредить угрозу для здоровья и безопасности и позаботиться о надежности всех спасательных средств. Таким образом вы будете уверены, что все члены экипажа и пассажиры при чрезвычайном происшествии спасутся, вернувшись домой целыми и невредимыми.

#Новости#Ульяна Савина#Общество
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