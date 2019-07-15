Спасательные средства на борту судна: классификация

Лучше всего, чтобы ни одно из спасательных средств не приходилось использовать по назначению. Тем не менее, лучше всегда предупредить угрозу для здоровья и безопасности и позаботиться о надежности всех спасательных средств. Таким образом вы будете уверены, что все члены экипажа и пассажиры при чрезвычайном происшествии спасутся, вернувшись домой целыми и невредимыми.