Почти 200 млн пассажиров в 2018 году перевезли в регионе всеми видами транспорта

Всеми видами транспорта в прошлом году было перевезено 198 млн пассажиров, из них 98% автомобильным. По словам заместителя губернатора, начальника главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, в настоящее время регулярными маршрутами связаны 1182 из 1236 населенных пункта региона.