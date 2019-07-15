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Почти 200 млн пассажиров в 2018 году перевезли в регионе всеми видами транспорта

15 июля 2019, 04:45
Фото: Правительство Тюменской области
В Тюмени подвели итоги программы «Развитие транспортной инфраструктуры» на заседании президиума регионального правительства под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.
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Тюмень

Всеми видами транспорта в прошлом году было перевезено 198 млн пассажиров, из них 98% автомобильным. По словам заместителя губернатора, начальника главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, в настоящее время регулярными маршрутами связаны 1182 из 1236 населенных пункта региона.

Воздушный транспорт с мая по ноябрь используется в 19-и труднодоступных селах Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов, в которых отсутствует альтернативное транспортное сообщение.

В Тюменской области на маршрутах регулярных перевозок эксплуатируется 474 автобуса с газомоторным оборудованием, 67 из которых работают на метане. До конца 2019 года власти региона обещают приобрести еще 30 подобных автобусов.

Развитие дорожной сети – приоритетное направление для улучшения социальной инфраструктуры Тюменской области. По прогнозам, количество очагов аварийности должно уменьшиться вдвое, потому что доля автодорог, полностью соответствующих всем нормативам, составит в агломерации 85%. Участки автодорог, которые будут реконструированы, уже определили.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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